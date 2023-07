Há bairros felizes com salas de estar comunitárias ou yoga para os mais velhos

José Lebreiro, Vila Nova de Foz Côa (Distrito da Guarda)

A ideia para um Bairro Feliz do membro da Foz Côa Friends - Associação é que “sejam criadas salas de estar” nos bairros. “Devem ser amplas”, explica José Lebreiro," com apoio base sanitário, mesas e cadeiras, sofás e, se possível, uma pequena banca de cozinha, com micro-ondas, para aquecer alimentos que cada um leva ou lhe levem; ar condicionado, um frigorífico, um televisor, jogos de sala como xadrez", por exemplo. O espaço ficaria disponível a “todas as idades em horários a estabelecer pela comunidade”, sempre com “a presença de um funcionário, dinâmico e dialogante, que possa fazer a ponte” com os utentes. Será uma forma de evitar o “isolamento” e juntar as diferentes gerações num local adequado e com condições". Em suma, é uma forma de “sentir a presença de outros" e proporcionar “enriquecimento mútuo”: “Convivamos, com um sorriso”, atira José Lebreiro. Arlindo Fonseca, Castelo Branco

No grupo As Palmeiras - Associação Cultural e Recreativa, existem “duas atividades que trouxeram reconhecimento”, explica o presidente Arlindo Fonseca. Uma é o “grupo de dançares e cantares da Beira Baixa, que tem percorrido Portugal inteiro” e o estrangeiro. Mas recentemente criaram também uma “banda filarmónica” que anda pelas ruas da cidade de Castelo Branco para preservar e dar a conhecer as tradições culturais da região. Atividade intensa, faça chuva, faça sol, que provoca desgaste nos instrumentos", conta. Se “o rancho e a banda estão bem, a Associação está bem” e o responsável não tem dúvidas que esta atividade contribui para a união comunitária. Por isso o próximo projeto passa pela “aquisição de um glockenspiel” [instrumento de percussão que consiste em barras de alumínio ou aço dispostas num teclado, semelhante a um xilofone], em benefício da “qualidade de vida” de todos. Rui Monteiro, Idanha-a-Nova (Distrito de Castelo Branco)

"Pais (no) Natal" é um dos exemplos do contributo dado pela AJIDANHA - Associação de Juventude de Idanha-a-Nova “para uma experiência de trabalho na comunidade que permita melhorar a vida comunitária de bairro”. A ideia, explica o presidente da direção Rui Pinheiro, "tem a ver com um projeto que desenvolvemos durante alguns anos, que consistiu numa proposta de uma sócia nossa, em que eram os pais, na altura do natal, que apresentavam um espetáculo de teatro para os seus filhos, em vez de ser ao contrário, como normalmente costuma ser. O sucesso foi enorme, abrangendo as várias famílias envolvidas, que posteriormente originou outros convívios e momentos". Cristóvão Gaspar, Leiria

"Somos uma coletividade que está sempre em movimento e em crescimento, mantendo o foco de proporcionar atividades para todos" garante o presidente do Grupo desportivo Recreativo Cultural Unidos de Casal dos Claros e Coucinheira, Cristóvão Gaspar. Entre os vários serviços que prestam à comunidade e que podem ser replicados um pouco por todo o território, destaca a “escola de futebol de formação com diversos escalões dos 3 aos 18 anos” assim como a “a equipa de atletismo- Unidos Runners que já conta com um ano de existência e alguns pódios”, ao passo que “na parte cultural trabalhamos o teatro com a companhia TAU e contribuem para a realização do Carnaval no concelho, ”que é organizado com a ajuda dos jovens no que é uma verdadeira experiência enriquecedora para eles", sem esquecer a preparação “do Halloween, um dos maiores do país”. Sandra Moreira, Caldas da Rainha (Distrito de Leiria)

Em 2021, arrancou na Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho a “atividade de yoga sénior com o voluntário Hélder Martins”, revela a diretora técnica Sandra Moreira, “onde os utentes participam sempre com muito entusiasmo referindo que durante o momento de relaxamento e meditação que o yoga proporciona se sentem muito melhor”. Desse modo fomentam “o relacionamento interpessoal, sentem-se menos deprimidos, a qualidade de sono é melhor” e sentem “menos dores. Entre as várias atividades que a entidade oferece a partir do ”Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Estrutura Residencial para pessoas idosas", trata-se da atividade “com maior taxa de participação”, com as pessoas “sempre ansiosas pelas duas horas semanais que lhe são proporcionadas”, conta.

O que é o Bairro Feliz