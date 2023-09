O digital chegou à sala de aula. Como podem as escolas adaptar-se?

A aposta implicou um investimento superior a €400 milhões (70% a 85% dos quais financiados por fundos comunitários) e permitiu atingir os objetivos delineados ainda no final de 2009, antes do prazo definido. A então ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, confirmava existirem 228.361 computadores nas escolas, 7.613 quadros interativos e 28.697 salas de aulas com projetores de vídeo.

A comparação é feita com 2007 porque foi nesta altura que o governo liderado por José Sócrates criou o Plano Tecnológico da Educação, que tinha como objetivo modernizar as salas de aula e dotá-las de computadores, projetores de vídeo e quadros interativos. No texto da Resolução do Conselho de Ministros nº 137/2007, o executivo resumia a principal ambição deste programa de investimento: “colocar Portugal entre os cinco países europeus mais avançados na modernização tecnológica do ensino em 2010”.

No ano em que Portugal integrou oficialmente a Zona Euro, apenas 15,1% da população tinha computador com ligação à internet em casa, enquanto 26,9% não dispunha de acesso ao ciberespaço, mas tinha computador. Cinco anos mais tarde, em 2007, os números eram já superiores: 48,3% das pessoas tinham computador e 39,6% já conseguia navegar na internet sem sair da sua residência.

foi o ano em que, pela primeira vez em Portugal, foram realizadas provas de aferição digitais. O teste foi realizado com a prova de matemática do 8º ano para 2.500 alunos. Em 2023, as avaliações dos 2º, 5º e 8º anos já foram exclusivamente digitais em todo o país, com exceção das disciplinas de artes visuais e educação física

Os números oficiais reunidos pela Pordata sobre o número de computadores com ligação à internet no ensino básico e secundário indicam que, em 2007, existiam mais de 115 mil dispositivos disponíveis nas escolas. Em 2010, eram mais de 622 mil, valor que caiu a pique a partir de 2012 – neste ano, eram apenas 370 mil, mas o mínimo foi atingido em 2020, quando se contavam 262 mil computadores. No ano seguinte, já depois do primeiro embate da pandemia, os números voltaram a disparar para perto de 600 mil equipamentos à disposição de alunos e professores.

É também útil atentar aos dados sobre as competências digitais na população portuguesa ao longo das últimas décadas. Em 2002, 19,4% dos cidadãos com 16 anos ou mais utilizava a internet e 27,4% já usava computador, valores que subiram substancialmente uma década mais tarde. Em 2012, 60,3% dos portugueses acedia regularmente ao mundo digital e 62,4% utilizava os recursos dos computadores. No ano passado, 84,5% das pessoas já usavam a internet.

COMO CHEGÁMOS AQUI

Para lá da formação de futuros trabalhadores com elevadas competências digitais, essenciais para a inclusão numa sociedade cada vez mais tecnológica, a utilização deste tipo de recursos na educação tem sido apontada como benéfica no percurso dos estudantes. Aliás, Ludmila Nunes, investigadora em psicologia cognitiva, lembra que a reforma para a educação digital incluída no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) “tem como objetivos fomentar a literacia digital e utilizar meios digitais e tecnológicos de modo a melhorar o sucesso escolar e a reduzir o abandono escolar precoce”. O PRR prevê um investimento de €559 milhões para a “inovação educativa e pedagógica” através da tecnologia.

“Parece-me que há dois desafios principais que se apresentam na implementação destas práticas digitais: o primeiro é garantir um acesso universal aos meios tecnológicos e aos equipamentos que permitem a ‘educação digital’; o segundo é assegurar que estas reformas não são implementadas num vácuo pedagógico”, elenca Ludmila Nunes

A especialista da Associação Americana de Psicologia (APA na sigla original), que fala ao Expresso a título pessoal, elenca dois grandes desafios neste caminho que o país procura fazer. O primeiro é garantir que todos os alunos têm acesso a meios tecnológicos, o que só será bem-sucedido se “todos os alunos tiverem acesso a computadores, internet e apoio técnico de forma equitativa”. O segundo, diz, é “assegurar que estas reformas não são implementadas num vácuo pedagógico”, ou seja, que existe um plano pedagógico que tenha como base a formação de “pessoal docente, não docente e dos próprios alunos”. Só assim, acredita Ludmila Nunes, será possível aplicar técnicas de estudo “que a ciência tem vindo a mostrar que melhoram substancialmente a aprendizagem”.

Há, contudo, um obstáculo que importa ultrapassar para que todos os alunos possam beneficiar da aprendizagem digital: as diferenças socioeconómicas entre estudantes. Ludmila Nunes teme que as desigualdades que se fazem sentir no ensino tradicional entre os jovens com mais e menos recursos financeiros sejam transpostas para esta nova era digital. “Não me parece que um aluno com fome, sem habitação de qualidade ou com pais que têm de trabalhar dois ou mais empregos, sem tempo para o acompanhar e apoiar, vá aproveitar os benefícios da aprendizagem digital, não é?”, questiona.

Estas diferenças a que alude a investigadora ficaram visíveis com o embate da pandemia a meio do ano letivo 2019/2020, que obrigou à interrupção total das aulas e que forçou a criação do programa Estudo em Casa, com aulas à distância emitidas pela RTP. O contexto pandémico e a incerteza face ao ano letivo seguinte levaram a que o governo tenha prometido, em 2020, que todos os alunos teriam acesso à internet e a computadores no ensino básico e secundário. Apesar de estar prevista a compra de 600 mil equipamentos informáticos para distribuir pelos alunos, apenas 70% do programa tinha sido cumprido até ao final de abril deste ano.

Situações como esta aumentam o risco do efeito de Matthew - em que “os ricos ficam mais ricos”. Explica Ludmila Nunes que num estudo realizado em 2015 nos Países Baixos, numa altura em que todos os alunos tinham acesso a apoio quando tinham problemas com a utilização da internet, concluiu-se que “aqueles que tinham mais problemas tinham um suporte de pior qualidade, aumentando ainda mais as diferenças entre quem precisava de suporte e quem não precisava”.

Outra questão pertinente prende-se com a transição dos exames e provas de aferição do formato físico, em papel, para o formato digital. Foi já em maio e junho deste ano que os estudantes dos 2º, 5º e 8º anos realizaram estas avaliações apenas através de computadores, apesar das críticas dos pais e de associações de professores e diretores de escola. As preocupações estavam sobretudo relacionadas com a falta de material e apoio técnico nas escolas durante a realização das provas, algo que Ludmila Nunes afirma ser essencial para “garantir que alunos com uma literacia digital mais baixa ou que necessitem de acomodações especiais não são prejudicados”.