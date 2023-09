É preciso “modernizar” o ensino profissional. Como pode o país fazê-lo?

Nesse mesmo ano, havia mais de 113 mil estudantes matriculados em cursos profissionais no país, sensivelmente o mesmo número de inscrições registadas uma década antes, em 2012, mas três vezes mais do que os 33.759 alunos que frequentavam estes cursos em 2002.

Na década de 80, a educação revelava-se uma preocupação central. Em 1980, a taxa real de escolarização no ensino secundário era de 11,7%, número que subiu para 28,2% dez anos mais tarde e para 58,8% no virar do milénio. Em 2022, a taxa atingiu 88%.

é o objetivo do governo de alunos a frequentar o ensino profissional a atingir até ao final desta década. A média europeia é atualmente de 49%

Os dados mostram que a tendência é de crescimento. No ano letivo 2020/2021, todas as vias profissionalizantes representavam já 39% dos alunos inscritos no ensino secundário. A nível europeu, a média é de 49%, um valor que Portugal quer ultrapassar até 2030 – é nesta altura que o país espera ter 55% dos estudantes a optar por este percurso formativo.

A Fundação José Neves tem, no campo da educação, promovido o debate e a análise de diferentes problemáticas e o ensino secundário profissional não é exceção. No seu “Guia sobre o Ensino Profissional”, a instituição declara que “quem faz um curso profissional tem vantagem na entrada para o mercado de trabalho comparativamente a quem opta por um curso científico-humanístico”. Aliás, o documento sublinha mesmo que, 14 semanas após a conclusão do curso profissional, 51% dos jovens consegue encontrar trabalho e 9% divide o tempo entre trabalho e estudos.

Pedro Martins, economista do trabalho na Nova School of Business and Economics (Nova SBE), não hesita em afirmar que falta informação rigorosa e atualizada sobre o ensino profissional. O país precisa “urgentemente de [apostar em] monitorização e avaliação”, nomeadamente garantir a produção e divulgação de “indicadores por escola, curso e ano” sobre esta via de formação. “Sem esta informação, é difícil tomar boas decisões sobre estes cursos – tanto na perspetiva dos decisores políticos, como nas perspetivas dos jovens e dos encarregados de educação”, considera.

A aposta do país no ensino secundário profissional intensificou-se a partir de 2007, quando o número de estudantes matriculados neste percurso começou a aumentar de forma mais expressiva. E compreende-se porquê: estes cursos são, de forma geral, focados numa área profissional e oferecem uma componente prática muito relevante que prepara os alunos para a realidade do mercado de trabalho. “Grande parte do sucesso destes cursos resulta da boa ligação entre a escola e as empresas e as suas associações”, complementa Pedro Martins.

“Outros desafios prendem-se com a frequência de cursos menos atualizados ou menos ligados às necessidades da região onde a escola profissional está localizada, o que cria dificuldades adicionais à inserção no mercado de trabalho”, analisa Pedro Martins

O salário é, também, uma das componentes que importa analisar quando falamos das vias profissionalizantes. No “Policy Paper nº3 – Returns to vocational education in Portugal”, a economista Sofia Oliveira escreve que, com base no percurso profissional de 630 mil estudantes portugueses, a remuneração dos trabalhadores com ensino profissional é, em média e no início de carreira, 2% superior à daqueles que frequentaram o ensino regular. Porém, esta vantagem vai-se esbatendo com o passar dos anos e, 15 anos mais tarde, quem frequentou o ensino profissional ganha menos 2% do que os restantes.

Outros estudos apontam para diferenças de rendimento cada vez menores entre as duas vias de formação, embora a questão da competitividade a longo-prazo seja relevante – em especial, quando se tem em conta os impactos da pandemia na formação dos diplomados dos últimos anos. “Os confinamentos durante a pandemia fragilizaram muito os alunos do ensino profissional, ao terem inviabilizado grande parte da formação prática e dos estágios”, acredita Pedro Martins. Para o economista do trabalho, estes fatores dificultaram “a inserção [destes jovens] no mercado de trabalho”.