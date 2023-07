Como mitigar (ou eliminar) as desigualdades de acesso à saúde?

De acordo com dados da Pordata e do INE, em 1990 havia 9.251 médicos com alguma especialidade. Em 2021, 31 anos depois, já eram 43.200 médicos.

Esta descida mostra a evolução dos sistemas de saúde e o aumento do número de médicos em funções, tanto no público como no privado.

é o número de estomatologistas que havia em Portugal em 2021, o mais baixo em comparação com os 1.831 de cirurgia geral; os 1.850 de ginecologia e obstétrica; os 1.140 de oftalmologia; os 1.315 de ortopedia; os 2.284 de pediatria; e os 1.294 de psiquiatria

De acordo com o mesmo relatório da Nova SBE, a percentagem de pessoas que recorrem às urgências do SNS foi de 35,5% em 2022, mais que nos anos de pandemia, mas menos que os 41,1% de 2019.

Contudo, segundo uma notícia de maio deste ano da Lusa, que cita o portal de transparência do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o número de utentes com médicos de família baixou de cerca de 9,1 milhões em abril de 2022 para 8,8 milhões em abril de 2023.

é a percentagem de pessoas que usou as urgências dos hospitais privados em 2022. Em 2019, eram 5%

Até porque “a despesa com medicamentos representa a maioria da despesa associada a idas aos cuidados de saúde primários ou a urgências hospitalares”, principalmente em comparação com a despesa com as taxas moderadoras que alguns doentes ainda têm de pagar e que “representam uma fração muito pequena, e cada vez mais pequena”.

Por exemplo, no relatório da Nova SBE já mencionado acima, constata-se que em 2022 “a proporção de famílias desfavorecidas que reporta não ter conseguido adquirir todos os medicamentos prescritos aumentou substancialmente – interrompendo a tendência de queda verificada entre 2013 e 2019”. Do mesmo modo, aumentaram os pedidos para substituição de medicamentos de marca por genéricos (mais baratos).

A evolução do número de médicos em funções, do acesso a cuidados de saúde e a medicamentos mais eficazes é uma constante ao longo dos anos, mas a falta de igualdade no "acesso é um facto”, diz Cristina Campos, ex-diretora geral da Novartis Portugal e fundadora da Freemácia, principalmente entre as classes mais desfavorecidas - que são também as que têm menos literacia (no geral e em saúde).

milhões foi o valor gasto em medicamentos pelos utentes em 2022, mais €56 milhões que em 2021

De facto, desde 1 de junho de 2022 que as taxas moderadoras deixaram de ser cobradas, uma decisão que Marta Temido, na altura ainda ministra da Saúde, disse ser um dos objetivos do Governo para “mitigar as barreiras” no acesso ao SNS. As únicas exceções continuam a ser as urgências que não resultem em internamento ou que não sejam referenciadas, por exemplo, pela linha SNS24 ou numa consulta. E mesmo nestes casos, os utentes com dificuldades económicas - que à data da elaboração do relatório da Nova SBE eram “cerca de seis milhões” - estão isentos.

Mas, as barreiras financeiras não são as únicas a provocar a falta de iguaaldade no acesso à saúde em Portugal, mesmo com a inflação e a consequente perda de poder de compra. De acordo com Inês Fronteira, professora da Escola Nacional de Saúde Pública, a falta de recursos humanos é também um fator, não só por causa do aumento do número de médicos e enfermeiros que têm saído do SNS e do país, mas também porque ainda há em Portugal “desertos médicos”, ou seja, zonas do país onde o médico mais próximo é de difícil acesso, principalmente quando falamos da população mais envelhecida.

Outro fator que limita o acesso à saúde é “o tempo de espera”, repara Céu Mateus, professora de Economia da Saúde na Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Seja por uma consulta ou por uma cirurgia, porque “quem pode pagar vai para o privado”, acrescenta.

Para onde caminhamos

A questão não é tanto para onde caminhamos, mas para onde devemos caminhar, principalmente no SNS onde as lacunas são evidentes.

Além da necessidade de uma melhor gestão - geral e de recursos humanos - é preciso dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, diz Pedro Pita Barros. Os salários são um começo, mas também a diminuição das horas extraordinárias, que ao prejudicar a saúde dos médicos e enfermeiros, vão prejudicar a saúde dos doentes e, por isso, aumentar a desigualdade de acesso aos cuidados.

Aliás, é por reivindicarem isso mesmo que os médicos do SNS começam esta terça-feira uma greve de três dias. Como podemos ouvir no podcast Expresso da Manhã de hoje.

Esta falta de recursos humanos ainda se vai prolongar por algum tempo porque, aponta Sandra Mateus, responsável pela área de digitalização em saúde na Microsoft Portugal, não só não é possível formar médicos num curto espaço de tempo como os que estão em formação não chegam para compensar os que saem, alguns também por reforma. É preciso aumentar a digitalização dos sistemas de saúde, o que já está a acontecer a uma velocidade maior do que a esperada, em parte por causa da pandemia, como explicámos aqui.

De acordo com os vários especialistas contactados pelo Expresso, o recurso a mais tecnologia pode trazer mais igualdade de acesso aos cuidados de saúde. Do lado do prestador, porque os liberta dos trabalhos administrativos, que assim ficam com mais tempo para os doentes. Do lado do utente, dá acesso a quem antes não tinha, por exemplo, com recurso a teleconsultas e pode ainda baixar os preços de alguns tratamentos. Aliás, a inovação - incluindo nos medicamentos - é considerada uma importante aliada no aumento da igualdade de acesso aos cuidados de saúde.

Por exemplo, nos medicamentos, os genéricos “promovem uma maior acessibilidade (…), traduzindo-se numa maior longevidade e qualidade de vida dos cidadãos”, repara fonte da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (APOGEN).

“A introdução do medicamento genérico da atorvastatina, em 2010, permitiu, até hoje, aumentar a acessibilidade em 750%. A introdução do medicamento biossimilar permitiu, em sete anos, aumentar a acessibilidade em 154%”, diz fonte da APOGEN

Mas para que a digitalização seja utilizada da melhor forma pelos utentes é preciso aumentar a literacia digital da população. De acordo com dados de dezembro de 2022 do portal do Governo Portugal Digital, em 2019, 52% dos portugueses tinham competências digitais básicas, abaixo dos 56% da média europeia, mas ainda assim a subir desde 2016. “Quem usa a tecnologia na saúde são os mesmos que usam o IRS online ou que usaram o certificado digital covid-19”, repara Sandra Mateus.

Por fim, é preciso melhorar a literacia em saúde, o que também já se nota. De acordo com um estudo da Direção Geral de Saúde (DGS) feito entre 2020 e 2021, 65% da população portuguesa tem níveis de literacia em saúde considerados suficientes; 5% tem um nível excelente; 22% tem um nível problemático e 8% um nível inadequado. Ou seja, “a população tem mais conhecimento médico básico”, repara Sandra Mateus, o que faz, por exemplo, com que haja menos pessoas a recorrer às urgências com sintomas menos graves.

Isso vê-se no aumento do recurso à linha SNS24, que cresceu na pandemia porque as pessoas evitavam os hospitais, mas que já “parece extravasar o impacto da pandemia, podendo sugerir uma alteração estrutural no comportamento da população”, pode ler-se no relatório de Pedro Pita Barros e Eduardo Costa.

O plano do Governo é, contudo, aumentar estas percentagens e no Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências do Comportamento 2023-2030 (PNLSCC), criado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e apresentado em junho deste ano, o objetivo é ter 75% da população portuguesa com níveis suficientes de literacia em saúde.