Como introduzir mais medicamentos sem prejudicar as contas do SNS?

Na despesa total do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - que o ano passado cresceu 4,6% para €13,2 mil milhões - cerca de €1,5 mil milhões foi com medicamentos, o que representa um aumento de 12,1% face ao ano anterior.

Para a APOGEN, não há dúvidas: é preciso uma maior introdução de genéricos e de biosimiliares. Mas para isso, é preciso fazer alterações. “Os atuais modelos de preço e comparticipação no mercado ambulatório e os procedimentos concursais no mercado hospitalar não estimulam a entrada de mais medicamentos genéricos e biossimilares”, repara a associação numa resposta escrita enviada em Expresso.

Para Filipa Mota e Costa, esse equilíbrio tem estado a ser conseguido, porque a despesa com medicamentos tem vindo a descer desde 2010 e, neste momento, representa apenas 18% da despesa total. Isto se somarmos os encargos do SNS e do utente que, em 2022, foram de cerca de €1.567 mil milhões no SNS e de €816,9 milhões para o utente.

Por exemplo, “nos primeiros quatro meses após a introdução do novo medicamento para a hepatite C, em 2015, o SNS teve um grande custo”, repara Céu Mateus, professora de Economia da Saúde na Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Mas “conseguiu curar 19 mil doentes que deixaram de onerar o sistema e ainda voltaram à população ativa”, conta Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen e vice-presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma).

De acordo com Cristina Campos, uma das fundadoras da Freemácia e ex-diretora geral da Novartis, entre a descoberta da molécula e o desenvolvimento comercial do medicamento são precisos entre 10 a 14 anos e até €3 mil milhões. E a taxa de sucesso é baixa. “Das moléculas descobertas, só uma em cada 1000 chega a testes em humanos e destas, apenas uma em cada 20 é que chega a ser comercializada”, acrescenta.

Na despesa total do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a fatia que vai para a compra de medicamentos inclui, por exemplo, o mais comum dos analgésicos e o mais avançado e inovador tratamento para o cancro ou para a diabetes. Mas, enquanto o mais comum dos analgésicos já tem um preço acessível, o medicamento inovador tende a surgir com preços mais elevados, fruto da investigação que teve de ser feita e que não só é longa como é cara.

A quota de genéricos no mercado em Portugal foi de 51,2% em abril deste ano. No Reino Unido e na Alemanha, por exemplo, as quotas são de 85% e 83%, respetivamente.

Os genéricos são medicamentos químicos e têm como referência outros medicamentos químicos. Como tal, podem ser administrados por via oral. Os biosimilares são biológicos e a sua molécula de referência é igualmente biológica, como tal só podem ser administrados através de injeções ou por via endovenosa.

De acordo com a associação, o preço mais acessível dos genéricos e biosimilares resulta dos modelos de comparticipação em vigor pelo Infarmed e também por “beneficiarem dos investimentos feitos em investigação e marketing pelo fabricante do medicamento original”. Não há qualquer diferença terapêutica entre os medicamentos de referência e os genéricos e os biosimiliares, garante.

é a percentagem de hospitais do SNS que enfrentam regularmente ruturas de medicamentos, segundo o Índex Nacional do Acesso ao Medicamento Hospitalar de 2022, diz a APOGEN

Há, contudo, uma esperança, porque há “a possibilidade de aumentar em 5% os medicamentos com preços inferiores a 10 euros e em 2,5% os medicamentos com preços superiores a 10 euros e inferiores a 15 euros”. Mas para a APOGEN, a recomendação “é que a revisão anual de preços seja feita com base no valor da inflação do ano anterior”. E garante que isso não afeta o preço pago pelos utentes, “porque a comparticipação [do Estado] é feita tendo por base o preço de referência”.

Por outro lado, é preciso deixar entrar mais medicamentos inovadores no mercado, mesmo que sejam caros ao início. A bem da saúde e da sustentabilidade social, diz Cristina Campos, defensora da introdução de modelos de partilha de risco entre Estado, farmacêuticas e reguladores. “Na pandemia, Estado e empresas grandes e pequenas uniram-se para produzir e distribuir vacinas. Isso significa que podemos fazê-lo com outras doenças. A saúde tem de estar no topo das prioridades”, diz.

Mas, acrescenta, “há falta de coragem e de capacidade para integrar soluções que são conhecidas e que já foram aplicadas. O Governo ainda se foca muito na sustentabilidade financeira. Precisamos de arriscar mais”.