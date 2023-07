Saúde: “Precisamos de modelos de trabalho mais flexíveis e mais incentivos à evolução profissional”

Os convidados foram Céu Mateus, professora catedrática de Economia da Saúde na Division of Health Research na Universidade de Lancaster, no Reino Unido; Luís Almeida Fernandes, consultor em saúde digital; Inês Fronteira, professora na Escola Nacional de Saúde Pública e Filipa Mota e Costa, diretora na Janssen e vice-presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma). O debate foi, por isso, tão variado como o painel, mas sempre com um foco: como podem os serviços de saúde ser sustentáveis financeiramente quando há falta de profissionais, há mais inovação nos medicamentos e tratamentos e ainda uma crescente digitalização. Estas são as principais conclusões.

1. Dificuldade em recrutar

“Em Portugal há 1,3 enfermeiros por cada médico, o que não é de todo suficiente, deviam ser três por cada médico”, repara Inês Fronteira, para quem a dificuldade de recrutamento que existe hoje, principalmente no Serviço Nacional de Saúde (SNS), se deve à falta de “uma gestão mais inteligente dos recursos humanos”.

“Temos um rácio bastante grande de médicos por mil habitantes - apesar de as contas serem pelos que estão inscritos na Ordem e não pelos que estão de facto a exercer - mas depois temos desertos médicos no país”, por exemplo, psiquiatras ou médicos de família ou cirurgiões (que provocam longas listas de espera). Mas também há “poucos profissionais de outras áreas complementares que podiam apoiar o trabalho dos médicos e estar focados, por exemplo, na prevenção”.

Por isso, além de uma melhor gestão, são “precisos modelos de trabalho mais flexíveis, como o part-time, e mais incentivos à evolução profissional, como a formação contínua”, acrescenta.

2. Digitalização essencial mas cara

Para Luís Almeida Fernandes, a digitalização na saúde tem um papel fundamental, mas apesar de já haver muita inovação, ainda está longe de estar consolidada, ou seja, há muito a fazer ainda.

“O digital ajuda a aumentar a produtividade. Ao substituir tarefas administrativas e eliminar as frustrações dos profissionais de saúde, podem conseguir-se ganhos de 30% de eficiência”, diz. E também aqui há ganhos que se podem conseguir com simples mudanças, como descartar os computadores que não funcionam ou os sistemas que demoram muito a fazer o login. Mas também com ações mais disruptivas, como a análise de dados dos pacientes que é cada vez mais extensa e completa.

“Esses dados permitem otimizar melhor o tratamento dos doentes”, diz Filipa Mota e Costa, mas para isso têm de estar bem organizados e depois de ser analisados, algo que o digital pode fazer.

Contudo, repara Luís Almeida Fernandes, tanto as mudanças simples como as mais disruptivas implicam investimento e agora “temos uma oportunidade única, com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que vai disponibilizar €300 milhões para os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), onde o orçamento anual costuma ser de €50 milhões”.

3. Gestão dos custos dos medicamentos