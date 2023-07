Como preparar os profissionais de saúde para a transição digital?

Um estudo de 2020 da consultora Deloitte, que analisa a transformação digital na saúde na Europa e, em particular, na Dinamarca, Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal e Reino Unido, mostra que os profissionais de saúde em Portugal são dos mais avançados a utilizar as ferramentas digitais no seu dia a dia, nomeadamente a prescrição de medicamentos; os registos de saúde eletrónicos ou a marcação de consultas online.

Os profissionais de saúde também tiveram de aprender a lidar com o reforço das teleconsultas; os sistemas remotos de admissão; as prescrições eletrónicas de medicamentos, análises e exames; métodos digitais de diagnóstico ou robôs que dão apoio em cirurgias.

A evolução da tecnologia obriga, no entanto, a uma formação contínua e ao desenvolvimento das competências dos profissionais de saúde.

De acordo com o relatório “Empowering the health workforce to make the most of the digital revolution”, publicado pela OCDE em 2021, entre 30% a 70% dos profissionais de saúde admitiam, na altura, não ter as competências que precisam para usar tecnologias digitais.

E, segundo o mesmo estudo da Deloitte referido acima, 30,7% dos profissionais inquiridos em Portugal diziam receber formações online para melhorar o uso de tecnologias (na Europa são 44,8%), mas 47,3% dizia não receber qualquer tipo de formação (na Europa, apenas 25,5%).

Como chegámos até aqui

Tal como aqui escrevemos na semana passada, a transição digital na saúde em Portugal começou a dar os primeiros passos nos 1980, mas foi nos anos 2000 que deu o maior salto, principalmente durante a pandemia.

“A covid-19 foi um motor acelerador da inovação digital dos cuidados de saúde em 2020. Ajudou a quebrar barreiras regulamentares, financeiras e comportamentais que permitiram que os cuidados virtuais fossem amplamente integrados no nosso sistema de cuidados de saúde”, pode ler-se num estudo de 2021 da Deloitte sobre transição digital em Portugal.

Por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o SNS24 passou a ter um portal em 2019 e, com o estalar da pandemia, foram sendo adicionadas novas funcionalidades quase todos os dias, permitindo ao doente marcar consultas, pedir baixas médicas ou mesmo ter uma teleconsulta. Ferramentas essas que, em 2021, passaram a estar também disponíveis na app SNS24, onde até se podem configurar alertas para as tomas da medicação habitual.

No privado, neste caso no hospital de Cascais - considerado uma referência na transição digital - criou-se, também em 2021, um serviço de teleconsultas de Medicina Geral e Familiar e de Pediatria, com a possibilidade de entrega de medicamentos ao domicílio ou consulta na Cabine de Saúde, localizada fora do hospital.

Já em 2023, decorreu, na mesma unidade, a primeira cirurgia vídeo-endoscópica para correção de uma hérnia, enquanto que, no Hospital da Luz, em Lisboa, começou um projeto piloto com 50 doentes crónicos que vão usar sensores em ‘smartwatches’ e tapetes colocados nos colchões das camas para monitorizar a atividade física e a qualidade do sono.

Não é, por isso, de estranhar, que se fale cada vez mais na formação digital dos profissionais de saúde, não só dos que já estão no ativo, como dos que estão na universidade. Porque, com diz Sandra Mateus, atualmente responsável pela área da saúde na Microsoft, “na saúde, está-se sempre a aprender”. E, apesar dos desafios que ainda se colocam em Portugal no que respeita à literacia digital da população e dos próprios profissionais de saúde, Sandra Mateus considera que “não há falta de vontade para aprender”.

Para onde caminhamos

Se fosse uma pergunta, a resposta seria simples: caminhamos para uma medicina “cada vez mais alicerçada na sofisticação tecnológica” que permite reduzir a carga administrativa dos profissionais de saúde, fazer diagnósticos mais rápidos ou ficar mais focado nos tratamentos dos doentes, pode ler-se num estudo sobre recursos humanos em saúde dos professores da Nova SBE, Pedro Pita Barros e Eduardo Costa.

Para Sandra Mateus, a estratégia deve ser “ensinar pelo uso”, porque “não podemos colocar à frente dos cidadãos e dos profissionais de saúde algo novo sem explicar o que é e para que serve. Tem de se explicar para se poder confiar na tecnologia”. A especialista defende, por isso, a “formação on the job” - a “capacitação pelo uso”. Além disso, considera ser importante “ter uma espécie de embaixadores que incentivem o uso das tecnologias, por exemplos, as chefias ou os cargos de topo”, mas também criar “programas de formação”, que podem ser presenciais ou digitais e, no caso dos digitais, podem ser “assíncronos”, ou seja, os documentos e/ou videos estão disponíveis para serem acedidos quando existe disponibilidade por parte do formando.