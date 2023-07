Como atrair mais médicos e enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde?

Ainda assim, no final de 2021, um em cada dez utentes inscritos nas unidades de cuidados de saúde primários não tinha médico de família atribuído, fazendo desta questão um dos maiores problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A emigração, mais evidente a partir de 2010, é outras das principais causas para a falta de profissionais de saúde em Portugal, em particular de enfermeiros.

De acordo com o mesmo relatório, que cita dados da Ordem dos Enfermeiros, entre 2011 e 2021, cerca de 25 mil enfermeiros pediram documentação para exercer noutro país, ou seja, mais de 2 mil enfermeiros saem do país todos os anos.

Em 2021, um terço dos novos enfermeiros manifestaram intenção de emigrar.

Entre 2014 e 2019 (os dados mais recentes disponíveis), mais de 300 médicos pediram certificados de emigração.

Os salários também ajudam à não retenção de profissionais. Os dos médicos recuaram dos 3.729 euros médios mensais em 2011 para os 3.558 euros médios mensais em 2022, mas com mais horas de trabalho.

A remuneração dos enfermeiros cresceu 14% entre 2011 e 2022, mas por causa dos suplementos ganhos, por exemplo, com as horas extraordinárias. Aliás, de acordo com Pedro Pita Barros, “a evolução dos salários os enfermeiros tem sido baixa ou mesmo inexistente”.

Como chegamos até aqui

Os problemas da saúde em Portugal continuam a ser mais evidentes no SNS - que é o que emprega mais profissionais e recebe mais utentes - e, nos últimos 12 anos só se agravaram, principalmente no que respeita à falta de médicos e de enfermeiros.

Entre 2011 e 2014, no período da troika, os salários baixaram e a carga horária subiu das 35 para 40 horas semanais. Além disso, o orçamento para o SNS foi congelado, reduzindo as perspetivas de evolução na carreira e fazendo com que aumentasse o número de médicos e enfermeiros a deixar o país ou a passar para os privados.

No pós-troika, entre 2015 e 2019, pensou-se que a recuperação económica se poderia traduzir em melhorias, mas não foi o caso. “Ao longo deste período o SNS debateu-se com dificuldades de gestão e com uma dificuldade crescente na atração e retenção dos seus profissionais (…) e grande parte das contratações verificadas neste período foram utilizadas para recuperar a capacidade e não para a reforçar”, pode ler-se no relatório “Recursos Humanos em Saúde”.

E quando parecia haver uma estratégia, chega a pandemia em 2020 e 2021, em que a carga de trabalho aumentou “drasticamente” e houve um forte desgaste físico e emocional que, mais uma vez, levou à saída de profissionais do SNS.

O estrangeiro e os privados continuam a ser as alternativas, mas se lá fora pagam mais, cá não é tanto por causa da diferença de salários para com o privado que é difícil recrutar e reter médicos e enfermeiros. É que, diz Pedro Pita Barros, essa diferença salarial é mais evidente à medida que os médicos se vão especializando, mas no início “não é muito grande”.

“Temos um sector privado cativante e um SNS um bocadinho cinzento e que não muda”, diz Pedro Pita Barros, professor da Nova SBE

Para o professor da Nova SBE e especialista em economia da saúde, há dois fatores que afastam os profissionais de saúde do SNS: as condições e trabalho em geral, seja por causa dos contratos serem, na sua maioria, de exclusividade, ou pelo facto de, nos últimos anos, terem aumentando as necessidades de trabalho nas urgências, uma área de maior desgaste físico e emocional. E, acima de tudo, a incerteza no crescimento profissional. “Há 15 anos era fácil um médico ou enfermeiro saber o que esperar e agora não”.

Para onde caminhamos

Mais uma vez, as perspetivas não são animadoras. Com a população e envelhecer, haverá cada vez mais pessoas a precisar de cuidados médicos, alguns deles continuados no tempo e por mais tempo, porque a esperança de vida também subiu. Acresce ainda que, a situação económica atual pode provocar a deterioração da saúde, levando mais pessoas a procurar cuidados médicos e neste caso no sistema público, porque não têm dinheiro para o privado.

Havendo mais pessoas, serão precisos mais médicos e enfermeiros, mas se não os conseguirem contratar, os que permanecem terão mais horas de trabalho, correndo o risco de exaustão e de abandonarem os cargos ou de terem mais períodos de ausência.

Para Pedro Pita Barros, se a tendência é de agravamento, “faz sentido pensar como os farmacêuticos e enfermeiros podem ter funções mais alargadas. O Governo tem de perder alguns medos e algumas fronteiras que ainda tem”.

Por exemplo, “podemos ter uma primeira consulta e a partir daí as restantes podem ser digitais ou não serem dadas por médicos, mas sim por enfermeiros, porque podem ser apenas para medicamentos ou para fazer um ponto de situação. E podemos apostar mais no reconhecimento de voz para que os médicos não tenham de escrever tanto, porque esse é tempo em que podiam estar a dar outras consultas”, diz.

Mas, no geral, “ajudava ter uma melhor definição do que se quer do SNS, ter mais clarividência, e algo que fosse transversal aos vários governos”, conclui.