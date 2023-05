“O problema não foram os estrangeiros. A questão é haver um stock de casas que não estão no mercado”

Victor Reis, arquiteto e ex-presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU); Sandra Marques Pereira, investigadora integrada no ISCTE; Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário; e Pedro Brinca, economista e investigador associado na Nova SBE foram os convidados do primeiro de dez debates que a Impresa e a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) está a organizar sobre vários temas que marcaram as últimas décadas de Democracia. O tema, como se vê por alguns dos nomes e cargos, foi a crise que se vive atualmente na habitação. Estas são as principais conclusões.

1. O papel do Estado e do privado

O papel do Estado na habitação esteve esquecido durante muitos anos, mas em 2016 e 2017 “recuperou a sua importância política, com a criação de uma secretaria de Estado, agora reforçada com a criação de um ministério”, repara Sandra Marques Pereira. Ou seja, “este olhar para habitação é um alargamento das funções do Estado que não estavam a ser realizadas até agora”.

Mas quais são então essas funções? “Se o Estado tem capacidade financeira para fazer promoção pública então deve fazê-lo”, diz Victor Reis. Mas, a realidade é que “não tem”, acrescenta. “Há o PRR agora, mas em 2026 acaba e volta tudo a ser como antes”.

Por isso mesmo, repara, “o público e o privado têm de trabalhar em conjunto”, porque “é impensável achar que o será o parque público a resolver a situação”, acrescenta Ricardo Guimarães. O que leva a outras das funções do Estado: “a de facilitador da iniciativa privada e a de regulação”, diz Santa Marques Pereira, e a de definir políticas públicas equilibradas e estáveis, nota Ricardo Guimarães.

O problema, diz Victor Reis, é que o que mais tem havido é instabilidade legal, fiscal e até nas políticas de habitação o que destrói a confiança dos privados e sem confiança não há investimento, nem mais construção nem mais casas para arrendar no mercado. Por exemplo, “este pacote Mais Habitação é claramente hostil, oferece medidas de apoio fiscal mas, por outro lado, criou desconfiança nos privados” e logo quando se anunciam as medidas, diz, referindo-se ao arrendamento coercivo e à manutenção do congelamento das rendas anteriores a 1990.

“Só o uso da palavra congelamento é pouco inteligente do ponto de vista político e o arrendamento coercivo foi o tiro que saiu ao lado”, repara Pedro Brinca.

2. As soluções