O Estado deve (ou não) investir em habitação social e acessível?

é a taxa atual de habitação social em Portugal, das mais baixas da Europa

é o número de famílias que 241 dos 308 municípios em Portugal sinalizaram como tendo necessidades de realojamento

Como chegámos até aqui

Olhado para os dados acima é claro que as carências de habitação social são muito maiores que a oferta que tem sido disponibilizada nos últimos anos. Num artigo do Diário de Notícias publicado aquando dos 30 anos do PER, em março deste ano, a vereadora da câmara de Lisboa, Filipa Roseta, dizia que, segundo os Censos 2021, só se tinham construído, em média, 17 habitações sociais por ano entre 2010-2020.

Aliás, o próprio ministério da Habitação diz que “entre o PER e o Programa 1º Direito pouco ou nada se construiu ou reabilitou e as políticas de habitação reduziram-se a programas esporádicos e muito assentes no crédito à habitação”. Mas isto porque os juros estavam baixos.

“O papel do Estado na Habitação tem sido mais de dar apoio aos privados e tem sido muito mais reactivo do que proactivo”, diz o economista do Banco de Portugal e coordenador do Estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre habitação, Paulo Rodrigues

E por isso é que o ministério acrescenta que “investimento hoje em curso e os programas estruturais sedimentados no nosso ordenamento jurídico não têm paralelo no passado, nem mesmo no PER, e assentam na definição das necessidades habitacionais em todo o território e tendo em consideração duas dimensões fundamentais de resposta: as famílias de menores rendimentos e as famílias de rendimentos intermédios”.

Contudo, o nível de execução dos vários programas é ainda muito baixo. Aliás, para Paulo Rodrigues, o problema não é a falta de dinheiro, mas sim haver “os condicionalismos à oferta, como as burocracias e a falta de pessoal nas câmaras” ou “a falta de comunicação com as autarquias”, que são quem aplica esses programas.

Por exemplo, sobre o Programa de Arrendamento Acessível, que já tem três anos completos, o diretor do Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, disse na semana passada numa conferência organizada pelo Expresso que “o número de fogos nesse programa é marginal” e que isso aconteceu porque o benefício fiscal que o PAA dá aos proprietários “não compensa”, pelo que acabam por preferir colocar as casas no regime livre onde podem praticar a renda que querem.

Já no 1º Direito, e só na parte que é financiada pelo PRR, estão atribuídos 28,3% dos €1,2 mil milhões disponíveis para esse programa, mas só 4,5% foi executado, escreveu o Público este domingo. E o prazo para ter as 26 mil casas prontas é o segundo trimestre de 2026, ou seja, daqui a três anos.