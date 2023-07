O capitalismo 2.0 cresce com a desinformação

Foi nas notas de rodapé que Henrique Raposo, escritor e cronista do Expresso, se focou. Referindo-se à IA como “um espelho que é colocado à nossa frente”, com um algoritmo que percebe o que o utilizador quer ver e devolve-o, criando “bolhas que produzem radicalização”, Raposo sublinhou a importância do espírito crítico e de procurar as fontes credíveis. O cronista colocou, no entanto, o foco no peso económico desta nova realidade: “O capitalismo 2.0 vive da desinformação, quem mais lucrou com o Trump foi o Zuckerberg”, alegou, para acrescentar que “a mentira alimenta-se como um fogo, gera debate e enche os bolsos dessas empresas”.

O debate “Inteligência artificial e desinformação: os novos desafios para a opinião pública” decorreu no dia em que o Bard, o chatboot da Google chegou a Portugal. Oportunidade para Arlindo Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico, lembrar que a inteligência artificial (IA) não é um fenómeno novo e que esta tecnologia vai continuar a evoluir e a permitir gerar imagens e vídeos com cada vez melhor qualidade. Para o investigador é claro que um bom uso destas ferramentas implica um saber que permita validar a informação produzida, sendo certo que já são auxiliares importantes no meio académico, em que um terço dos alunos, por exemplo, já recorre a modelos de linguagem para fazer parte dos trabalhos. Arlindo Oliveira defende que os trabalhos passem a referir que ferramentas foram usadas, da mesma forma que se atribuem fontes de informação ou citações.

A desinformação vale milhões e alimenta as grandes empresas. A educação, a mediação das instituições e a regulação são alguns dos caminhos para evitar a intoxicação do público com notícias e dados falsificados. Estas foram algumas das ideias da conversa entre investigadores, especialistas em comunicação e em inteligência artificial no INATEL de Évora.

Gustavo Miller, responsável pelo marketing da Defined.ai, reforçou a ideia de que estas ferramentas já estão nas nossas vidas há anos, como acontece com as recomendações do Spotify ou da Netflix. Na empresa em que trabalha vendem-se dados, porque para poder funcionar a IA precisa de dados o mais corretos possível. Para Miller, a questão da gestão da informação deverá passar pela regulamentação criada por governos e pela indústria, com o cidadão a ter um papel ativo numa fase em que “as pessoas estão mais conscientes do que vestem, do que comem e de como estão ligadas a empresas em sintonia com os seus valores. A indústria deve criar guidelines e as pessoas escolherem as empresas com que mais se identificam”.

Na segunda parte do debate, Manuel Carvalho da Silva, investigador do CES — Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, disse que se a desinformação não é nova, os instrumentos são mais poderosos. O sociólogo realçou a intermediação: “não chegam os valores das pessoas, é necessário preparar os indivíduos, mas tem de haver espaços de construção de instrumentos coletivos”. Uma ideia em linha com a convicção de João Vieira Pereira, diretor do Expresso, de que o reforço das instituições é essencial. O jornalista relevou a importância de o público questionar a fonte da informação que lhe chega.

Mais otimista, António Gomes, diretor-geral da GfK Metris, empresa de sondagens, acredita que a IA “pode ser utilizada como instrumento para tornar a democracia mais transparente”, sem deixar de questionar se o modelo de ensino está a preparar os jovens para estas questões.

Manuel Carvalho da Silva é da opinião que o advento da IA não pode ser diabolizado e tem de ser visto à luz de uma sociedade fragmentada, robotizada, que enfrenta desafios climáticos e ataques às democracias: “Digo aos jovens que não tenham medo das novas tecnologias, mas que se preparem para viver numa sociedade que não as utilize bem.”

Melhores frases

“Ensinámos as pessoas a ler e a escrever, agora temos de ensinar como validar informação”

Arlindo Oliveira

Professor do Instituto Superior Técnico

“Eu quero continuar a acreditar que o homem não vai criar a máquina da sua destruição”

Manuel Carvalho da Silva

Sociólogo e investigador do CES

“O problema não é a inteligência artificial, são as pessoas que usam a inteligência artificial”

Gustavo Miller

Responsável pelo marketing da Defined.ai

“Sem informação livre não há democracia”

Francisco Madelino

Presidente da Fundação INATEL

“O que se perdeu neste tempo foi a importância da nota de rodapé”

Henrique Raposo

Escritor e cronista