Descarbonizar a economia através da tecnologia

Foram muitas as grandes extinções em massa que o planeta já enfrentou. Porém, António Costa Silva teme que a ameaça climática “que pesa sobre as nossas cabeças” possa desencadear uma catástrofe maior para a humanidade e alerta que “a crise pandémica foi um grande, grande aviso”. Após décadas de uma economia assente na poluição e no consumo desenfreado de recursos, é hoje tempo de agir. E rápido. “É por isso que a nossa resposta com a digitalização tem de ter no seu centro a sustentabilidade e o desenvolvimento de um modelo económico muito mais sustentável”, defendeu o ministro da Economia e do Mar durante a conferência “Portugal 5.0 — Accelerate Digital Transformation”.

A inovação tecnológica e as ferramentas trazidas pela digitalização são apontadas como elementos cruciais para conseguir transformar o modelo económico atual. Segundo as previsões da consultora IDC, mais de um terço das empresas vão ter, em 2025, 40% das suas receitas com origem em canais ou produtos digitais. Talvez por isso as organizações mantenham o investimento forte nesta área — a consultora aponta um gasto de €5,4 mil milhões em território nacional, um aumento de 5,7% face a 2022. Convidado de honra no evento que se realizou na Fundação Champalimaud, em Lisboa, o CEO da Siemens AG coloca as suas fichas na digitalização como a arma certa para enfrentar os desafios da sustentabilidade. “Temos de combinar o mundo real com o digital. Esta combinação pode fazer magia, incluindo fazer mais usando menos recursos”, reforça Roland Busch.

Para o alemão, o cumprimento das metas climáticas até 2030 “implica adotar um olhar realista para toda a cadeia de valor”, “mobilizar ecossistemas” e apostar na recolha e análise dos dados. “Portugal também o pode fazer. Vocês têm empresas incríveis e pessoas de qualidade, mas implementar este ecossistema implica uma nova forma de pensar”, considera.

Inovação: país muda paradigma e atrai centros internacionais

Portugal tem vindo a posicionar-se para estar na linha da frente das transições energética e digital. É assim que, acredita António Costa Silva, o País está “a mudar o paradigma” e a atrair cada vez mais centros de inovação internacionais. “Já temos cerca de 230 centros mapeados (...) e cerca de 30 são de investigação avançada”. E exemplifica com a Nokia, que estabeleceu na Amadora o ‘cérebro’ para gerir a sua atividade no 5G em todo o mundo. Em Palmela, a Autoeuropa comprometeu-se a investir €600 milhões na modernização e descarbonização da fábrica para reduzir em 90% as emissões de CO2 até 2030. A par deste compromisso, a empresa criou “uma pequena equipa, que funciona quase como uma startup”, para “criar soluções digitais” que possam tornar a produção mais eficiente. “Acredito que vamos dar um salto na produtividade”, frisa o diretor-geral Thomas Hegel Gunther.

A importância do talento

Na energia, há também bons exemplos de transformação. “Fizemos o primeiro projeto de hibridização em Portugal e o primeiro em Espanha”, exemplifica o CEO da EDP. Miguel Stilwell de Andrade vê na junção da produção solar e eólica ou até hídrica, na mesma localização, uma forma de reforçar as renováveis. E mais uma vez, é a partir de Portugal que a energética gere parte das suas operações globais — tudo por causa da qualidade do talento. Se a rede elétrica inteligente transformou o sector, também a inteligência artificial (IA) e a automação estão a mudar a prestação de cuidados de saúde. A Luz Saúde, por exemplo, tem um centro de treino “onde tudo é simulado” com a ajuda de tecnologia e robôs. “Diria que Portugal, em especial no sector privado, estamos muito avançados em termos de ferramentas digitais”, assegura a CEO do grupo, Isabel Vaz.

Evitar um cenário de extinção da espécie humana ou a destruição do seu habitat natural passa, acreditam os peritos, por usar tecnologia com propósito: o de tornar o mundo mais verde.

A digitalização em números

650

milhões de euros é o montantedo Plano de Recuperação e Resiliência destinado à transição digital

66%

das ofertas de emprego registadas em 2022 pediam, pelo menos, uma competência digital aos candidatos, aponta a Fundação José Neves

5,4

milhões de euros é o que as empresas portuguesas vão investir em tecnologia em 2023, diz a consultora IDC. É um aumento estimado de 4,7%

Vamos falar de Sustentabilidade?

Atingir a neutralidade carbónica até 2045 é um objetivo de Portugal, mas para isso será preciso transformar os negócios. Os desafios e as oportunidades estiveram em debate na conferência “Portugal 5.0 — Accelerate Digital Transformation”, organizada pela Siemens e que contou com o Expresso como media partner.

Textos originalmente publicados no Expresso de 14 de julho de 2023