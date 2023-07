Os desafios da inteligência artificial e da desinformação em debate

O INATEL de Évora recebe esta quinta-feira, a partir das 15h, o debate Inteligência artificial e desinformação: os novos desafios para a opinião pública. O programa conta com especialistas de várias áreas, divididos por dois painéis: no primeiro será abordada a inteligência artificial e os desafios para a opinião pública, no segundo a desinformação e os novos riscos para a democracia.

Numa sociedade cada vez mais dominada pelos algoritmos, mas também pelo imediatismo e pela automação de algumas funções, colocam-se desafios à forma como nos relacionamos, como intervimos no espaço público, qual o poder da desinformação, que danos pode causar à democracia. Vários especialistas têm vindo a público alertar para os riscos para a Humanidade, outros defendem os seus benefícios.

Os debates, moderados pelo jornalista do Expresso João Miguel Salvador, decorrem no Palácio do Barrocal, no centro da cidade, e têm transmissão em direto no Facebook do Expresso.

A abertura dos trabalhos estará a cargo de Francisco Madelino, Presidente do INATEL.