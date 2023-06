Uma ideia de cada vez para construir a felicidade coletiva

“Trate-me só por Maria”, pede a proprietária da Taberna Torrada, a única em Barca do Pego, concelho de Abrantes. Aos 86 anos, viúva e sem filhos, recorda-se bem dos tempos em que, há mais de seis décadas, o pai trabalhava nos fornos de cal. “Havia aqui seis fornos. Ia-se buscar as pedras a 30 metros de fundura, e as mulheres levavam-nas à cabeça até ao forno”, revive. O produto final, a cal, era aplicado na época como hoje é usado o cimento. Aliás, esta guardiã do património da memória aponta para as paredes da taberna para assinalar que “só há cimento nas colunas” e que “o resto é tudo feito com cal”. A indústria do cimento matou a atividade que empregava a gente da região, mas nem por isso este velho ofício se perdeu no tempo.

O projeto Abrantes + Til, da cooperativa social Human Coop, tem procurado fazer, com o apoio das freguesias, um levantamento das tradições locais e ligar os sábios, como Maria Torrada, às novas gerações, para que a memória perdure. Para isso, levam às 13 escolas primárias do concelho “os dinamizadores, que são as pessoas idosas, porque são eles que têm esse conhecimento”, explica-nos Daniela Canha.

A coordenadora do projeto diz que esta é uma forma de as pessoas se sentirem “valorizadas, empoderadas e ativas”, mas também de passar a tradição aos mais novos. Alguns dos workshops são feitos nas escolas, enquanto outros, como visitas aos fornos de cal ou aos teares, levam os alunos até aos dinamizadores. “Uma das coisas que mais nos surpreendeu foi os miúdos estarem tão atentos”, remata Daniela Canha. Depois de quase 600 crianças alcançadas com a iniciativa, que reuniu apoio da autarquia e da associação Tagus, a Human Coop espera conseguir financiamento para manter o Abrantes + Til no próximo ano letivo.

Uma terra para todos

Chegam um pouco de todo o mundo, mas sobretudo do Brasil, Angola e Índia. Carla Guerra, coordenadora do projeto Articular.com, tem assumido a missão de, ao longo de 18 meses, criar uma estrutura de integração que apoie a chegada de imigrantes à cidade de Santarém. “Fizemos workshops, reuniões e ações de integração”, refere.

A iniciativa — que junta a autarquia, o Lar Evangélico Nova Esperança e a Associação Luso-Brasileira de Integração, Arte e Cultura — alcançou quase 200 imigrantes e membros da comunidade de etnia cigana, que foram apoiados em áreas como o acesso à saúde, à formação e ao trabalho. “Conseguimos colocar 14 pessoas no mercado”, assinala. O objetivo é valorizar a multiculturalidade no município.