Especialistas pedem maior valorização da floresta

A floresta é uma das principais componentes do território nacional e está na base de atividades produtivas que estão entre as mais relevantes do ponto de vista económico e sustentável. Por isso pode parecer estranha a pergunta que se segue: por que é que tratamos tão mal as nossas florestas?

Apesar do seu papel absolutamente essencial, parece haver uma visão generalizada entre os especialistas que mesmo com as promessas feitas ao longo dos anos e com as medidas que têm sido implementadas por diferentes entidades públicas, falta visão de longo prazo para implementar mudanças estruturais que permitam aproveitar melhor este recurso natural, assim como coragem para enfrentar as perceções erradas que abundam sobre o sector florestal.

Foram as opiniões manifestadas pelos convidados que marcaram presença no evento "Valorizar as florestas: pelas pessoas e pelo planeta", que juntou Expresso e The Navigator Company, e que teve a presença de Pedro Norton de Matos, mentor e organizador do Greenfest; Helena Pereira, professora do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa; Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista; Cristina Máguas, coordenadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c, FCUL) e sub-diretora do Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade (CHANGE); Carlos Fiolhais, professor de física e comunicador de ciência; Nélia Aires, coordenadora da área florestal da Agro.Ges; Fernando Oliveira Batista, professor aposentado do Instituto Superior de Agronomia; Susana Garrido, professora associada com agregação na FEUC e investigadora das áreas da Economia Circular e Sustentabilidade; Eduardo Oliveira e Sousa, engenheiro agrónomo; António Carlos Cortez, professor, poeta e ensaísta; Dina Duarte, pesidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande; António Redondo, CEO da The Navigator Company; Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática; e João Lé, administrador executivo da The Navigator Company.

Estas são as principais conclusões da conferência:

Valorização dos recursos

Estamos perante algo que “implica esforço comum de toda a sociedade”, acredita Duarte Cordeiro.

A floresta deve ser encarada como um meio indispensável de proteção ambiental mas também como um ecossistema de produção cuja valorização beneficia todas as dimensões da sociedade.

"Só conseguimos valorizar aquilo que entendemos bem", lembra António Redondo.

Bioeconomia florestal

Na floresta é necessário “aliar valorização económica com valores ecológicos”, defende Helena Pereira.

Só assim poderemos aproveitar todas as valências que o sector de produtos florestais tem para oferecer.

"O meu papel aqui é defender o papel. É uma coisa extraordinária", acrescenta Carlos Fiolhais.

As “florestas plantadas e bem geridas são cruciais”, entende João Lé.

Condições para preservar

A “desflorestação é um problema, mas temos que olhar para a produção florestal como um meio de gestão sustentável”, aponta Nélia Aires.

É necessário criar condições para que preservar e desenvolver os recursos florestais não seja visto como algo pouco viável.

Há “novos modelos de negócio que permitem criar sinergias entre os diferentes negócios que podem funcionar dentro do mesmo espaço da floresta”, esclarece Susana Garrido.

Enfrentar desafios

Para Cristina Máguas, "o grande desafio é juntar a multifuncionalidade para que os proprietários tenham rendimento enquanto esperam que a floresta"

Perante as metas ambientais e as pressões políticas e sociais para transformar a floresta, pedem-se medidas eficazes de valorização e incentivo.

"Deixámo-nos enredar numa teia em que é difícil pensar na floresta de forma desapaixonada e fugir aos tabus e mitos que se alimentam", confessa Eduardo Oliveira e Sousa.

Burocratização excessiva