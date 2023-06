Europa obrigada a recuperar produção

Só que o foco é mesmo a neutralidade carbónica como meio de “melhorar a vida das pessoas e cuidar do planeta”, reforça a CEO da BP Portugal, Sílvia Barata, até porque se “o futuro já começou, isso é particularmente verdadeiro quanto à transição energética”. Veja-se de novo na mobilidade, onde também é necessário obter a colaboração ativa das entidades públicas, neste caso das autarquias, para promover a sustentabilidade em benefício das cidades, sobretudo quando há “uma tendência clara para os municípios terem cada vez mais competências” acredita o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, com as cidades a representarem “metade da população”. Na capital, o responsável destaca as “medidas de eficiência energética nos bairros sociais”, o “estacionamento gratuito para carros elétricos” ou a “meta da Carris de ter 80% da frota de autocarros movida a energias limpas até 2026. Claro que é importante ter presente que “não há agenda nenhuma que se faça contra as populações”. O mantra passa por “ser inovador da forma mais harmoniosa possível”.

Caminho que é olhado com grande ceticismo por Pedro Polónio, presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), para quem o transporte rodoviário continua a ser o “mais eficiente por tonelada transportada” e que aponta o dedo ao que descreve como a falta de apoios do PRR para a transformação da frota, apesar de considerar que os camiões elétricos ou movidos a gás natural ainda não compensam. Mesmo perante a aprovação do Parlamento Europeu da proibição da venda de veículos a gasolina e diesel a partir de 2035, Pedro Polónio mantém-se desafiante: “Em 2035 vou continuar a comprar camiões a gasóleo.”

Seja qual for o sector, a eletrificação das atividades terá um papel preponderante, com o CEO da Via Verde, Eduardo Ramos, a pedir uma sinergia entre “iniciativa pública e privada para que a frota de ligeiros seja muito mais eletrificada”, até porque em Portugal temos uma “frota muito velha que precisa de ser renovada rapidamente”. Apesar de os carros elétricos serem presença mais assídua nas estradas, Eduardo Ramos defende que o “incentivo à utilização de veículos elétricos podia e devia ser maior”, pois continua a ser “difícil para um salário médio adquirir” esses carros.

Numa era que será marcada por um “crescimento mais lento” e pelo “impacto duradouro da guerra no mundo da energia”, como explicou o Richard de Caux, responsável da área de indústria e edifícios da BP, é preciso encontrar modelos de desenvolvimento que passem pelo aproveitamento eficiente dos recursos endógenos e das fontes renováveis e/ou menos poluentes. “Não podemos desperdiçar este ativo que temos das redes de gás”, aponta Nuno Afonso Moreira, CEO da Dourogás, para quem “é possível que a Europa continue na vanguarda nas energias renováveis”, o que apenas acontecerá com uma aposta renovada “na inovação”. Alternativas como o biometano ou o hidrogénio verde estão cada vez mais em cima da mesa para fazer face aos constrangimentos e impactos da utilização de gás natural para produção de energia, sobretudo numa fase em que “a eletricidade vai representar até 50% da matriz energética portuguesa”. Falta saber “a outra metade”.

“Houve uma grande evolução a partir da pandemia e da guerra [na Ucrânia] que fez acelerar o processo legislativo europeu”, sustenta a eurodeputada Maria da Graça Carvalho, para quem é claro que no espaço europeu se “está a fazer o que é necessário em termos de regulamentação” para nos preparar “para o cenário mais exigente”. A eurodeputada defende que “ainda precisamos de muita tecnologia” para fazer face às necessidades nos “combustíveis líquidos sustentáveis” e no “armazenamento” energético, o que exige “muito investimento”. Maria da Graça Carvalho lembra que “a maior parte das tecnologias” no sector foram “desenvolvidas na Europa”, o problema é a “entrada em produção”, onde “perdemos liderança para a China”. Sem cair na tentação do protecionismo, a política industrial europeia deve “reganhar a capacidade de produzir que perdemos tanto na tecnologia como no digital”, sobretudo quando “precisamos de crescimento económico e a abertura ao mundo é benéfica tanto para a Europa como para Portugal”.

Energias renováveis, descarbonização, amea­ças climáticas, recursos endógenos, eficiência energética, entre muitos outros. É uma lista de expressões que se ouve cada vez mais, muitas vezes em sobreposição, e que pode confundir quem não está por dentro do assunto, mas no fundo o resumo é simples: garantir um futuro sustentável e reduzir os impactos ambientais que já sentimos na pele.

Três perguntas a:

Ana Fontoura Gouveia

Secretária de Estado da Energia e Clima

A guerra na Ucrânia alterou os planos do Governo para a energia?

A guerra teve impacto, mas a verdade é que Portugal já vinha a fazer um caminho assente nos recursos endógenos. Estamos agora a acelerar esse trajeto, antecipamos a meta de 80% de produção de energia a partir de fontes renováveis de 2030 para 2026 e a estudar a antecipação da neutralidade carbónica para 2045. Estamos também a rever o Plano Nacional de Energia e Clima, que será apresentado a 30 de junho com novas metas para a descarbonização do país.

Há uma aposta na eficiência energética?

A estratégia do Governo assenta na descarbonização dos transportes, da indústria e também dos edifícios, com €610 milhões dedicados no PRR para melhorar as condições do parque habitacional, agora reforçados com mais €200 milhões. Estamos também a estudar modelos de financiamento que permitam continuar estes mecanismos no futuro e a perceber como a fiscalidade pode criar incentivos para que famílias e empresas façam as adaptações necessárias.

Existe alguma estratégia para a captura de carbono?

Lançámos o Mercado Voluntário de Carbono e após consulta pública pretendemos finalizá-lo ainda durante o verão como primeiro passo para regular este mercado e assegurar o aproveitamento da floresta. Estamos também atentos às novas soluções para captura de carbono, por exemplo no solo. Há projetos pioneiros para identificar as zonas do país onde existem recursos geológicos ideais, particularmente em terrenos de basalto.

Relatório de energia

O Expresso associa-se novamente à BP para divulgar o relatório BP Energy Outlook 2023, as tendências e perspetivas para a transição energética e ainda os processos de descarbonização em curso na Europa e em algumas empresas e sectores portugueses.

Textos originalmente publicados no Expresso de 23 de junho de 2023