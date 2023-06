Economia pede produção (e utilização) energética eficiente

À medida que a meta da neutralidade carbónica se aproxima (2050) e que os regulamentos exigem cada vez mais dos diferentes sectores da economia para serem parte ativa da transição energética, a discussão passa cada vez mais pelos caminhos alternativos que existem para atingir os objetivos, e qual é a forma mais eficiente de aliar sustentabilidade energética à proteção climática.

Áreas como a mobilidade ou os próprios meios de produção de energia e a forma como as políticas públicas podem influenciar estes processos de conversão foram precisamente o foco do evento “Vamos Falar de Descarbonização?”, organizado pelo Expresso e BP em que se falou sobre os principais desafios e tendências no mundo da energia a partir das perspetivas do BP Energy Outlook 2023.

A conferência organizada no edifício Impresa teve a presença de Sílvia Barata, CEO da BP Portugal; Richard de Caux, responsável da área de indústria e edifícios da BP; Maria da Graça Carvalho, eurodeputada; Nuno Afonso Moreira, CEO da Dourogás; Eduardo Ramos, CEO da Via Verde; Filipe Anacoreta Correia, vice-Presidente da CML; Pedro Polónio, presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e; Ana Fontoura Gouveia, secretária de Estado da Energia e Clima.

Conheça os principais tópicos de discussão.

Disrupção global

A pandemia e a guerra na Ucrânia provocaram uma situação de instabilidade que prejudica as cadeias de abastecimento e introduziram uma nova realidade energética que se prevê duradoura.

Estamos perante uma “menor integração da economia global”, admite Richard de Caux.

Para Sílvia Barata, “a transição energética não pode ser feita apenas por uma empresa ou uma indústria”.

Mudanças legislativas

Vivemos um “processo acelerado de regulamentação a nível europeu”, afiança Maria da Graça Carvalho.

Perante o avolumar de novas medidas e metas, os representantes dos diversos sectores pedem que o foco se mantenha realista e não prejudique a atividade económica.

“O papel da Europa num futuro descarbonizado é de líder tecnológica”, acredita Nuno Afonso Moreira.

Mobilidade

A área dos transportes está na linha da frente das mudanças tecnológicas e ambientais, com a eletrificação da mobilidade é ser vista como essencial para cumprir os objetivos de transição e eficiência energética.

É preciso aumentar os "incentivos" à “mobilidade sustentável”, lembra Eduardo Ramos.

Na opinião crítica de Pedro Polónio, existe “diferença entre as metas e aquilo que acontece na prática”.

Diversificação energética