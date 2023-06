Bairros podem ser mais felizes com apoio a cuidadores informais ou partilha comunitária de tradições

Helena Correia, Famalicão (Distrito de Braga)

“O Cuidar Maior atualmente apoia mais de 370 cuidadores informais" em Famalicão explica Helena Correia, responsável pelo “programa de intervenção individualizada e personalizada na prevenção e intervenção precoce no combate ao burnout dos cuidadores informais” presente em todo o concelho. Por isso a ideia para o Bairro Feliz a espalhar por Portugal passa por “utilizar uma metodologia de desenvolvimento de respostas de apoio adequadas e personalizadas que atendem às dificuldades dos cuidadores informais” em situações como “oportunidades de descanso, aconselhamento centrado na resolução prática de problemas e apoio social, orientação financeira, ou atenção à saúde física e emocional do cuidador”. Jerónimo Couto, Guimarães (Distrito de Braga)

Segundo o presidente da Associação de Moradores do Bairro de São Gonçalo, “mesmo ao lado do estádio do Vitória”, a ideia passa pela necessidade de “reabilitar um parque urbano que virou uma selva” e no qual as “árvores já cresceram mais do que os prédios” de forma completamente desordenada. Os “moradores estão indignados" perante uma situação que os “entristece” e que já os levou a tentar resolver pelas próprias mãos, mas Jerónimo Couto pede encarecidamente o apoio do município, até porque a falta de cuidado com a vegetação já levou ao aparecimento de “bichos” que são um perigo para a saúde pública. Tudo pelo embelezamento do espaço comunitário: “Não queremos que se retirem as árvores", justifica. Márcio Ferreira, Monção (Distrito de Viana do Castelo)

“Estamos numa parte mais rural do interior”, defende o responsável pelo “Grupo de Concertinas Os Magníficos” para quem é essencial “parar com o encerramento sucessivo de lojas de conveniência e cafés” que agravam ainda mais o “isolamento das pessoas em casa com a única companhia a ser a televisão”. Muitas vezes a “mobilidade é reduzida com táxis e meios privados” a serem alternativas utilizadas em demasia. “É preciso combater esse isolamento” e aqui o “associativismo tem que ter um papel determinante, mas os apoios são escassos”. À frente de um grupo que preserva as tradições culturais da região e atua muitas vezes em eventos de solidariedade ou em espaços comunitários, Márcio Ferreira pede mais equipamentos espalhados pelo país que sirvam para “momentos de partilha” dentro dos bairros e juntem as pessoas para fazer frente ao isolamento com recurso à conversa ou à música, por exemplo. Helena Barros, Viana do Castelo

Responsável pela Casa dos Rapazes de Viana do Castelo, instituição de acolhimento com mais de 50 anos, Helena Barros explica que “muitas vezes” têm que lidar “com algumas limitações financeiras que condicionam na realização de alguns sonhos dos nossos jovens”. A ideia, que “surgiu depois de um debate com os jovens”, consiste assim “em proporcionar uma experiência diversificada, durante um fim de semana, às nossas crianças e jovens, com a realização de atividades radicais e de contacto com a natureza num ambiente de convívio no Parque DiverLanhoso”. Pode ser uma ideia para que em todos os bairros tenham oportunidade de passar “um fim de semana fora a realizar atividades radicais”. Manuel Trindade, Funchal (Região Autónoma da Madeira)