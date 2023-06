Mais informação não significa mais prevenção. É preciso outra linguagem

Para isso será fundamental, acredita a instituição de saúde pública, criar uma estratégia que tenha em conta quatro pilares: acesso à informação, compreensão, avaliação e utilização. O responsável pelo novo documento e líder desta área na DGS explica que o plano resulta, em grande medida, das aprendizagens com a experiência da pandemia de covid-19, nomeadamente ao nível da comunicação de dados científicos e recomendações de prevenção. “Aprendemos muito com o que se passou durante a pandemia. Eramos os melhores da Europa na vacinação e no conhecimento sobre vacinas, mas não na navegação [da população] no sistema de saúde”, exemplifica.

Passar das palavras à ação foi o mote para a apresentação oficial do Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências do Comportamento 2023-2030 (PNLSCC), criado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). “Promover literacia não é apenas um toca e foge, tem de ser muito mais do que isso. É preciso promover a mudança de comportamentos”, afirmou Miguel Telo de Arriaga durante o evento realizado esta quarta-feira no Palácio Nacional de Mafra.

Gisela Leiras, médica de saúde pública, realça ainda que uma das novidades da estratégia para a década prende-se com a inclusão das ciências do comportamento, uma ferramenta essencial para motivar os cidadãos a fazer escolhas mais saudáveis. Um dos elementos necessários para dar corpo a esta ambição passa por criar “ecossistemas promotores de literacia em saúde” que tornem as escolhas responsáveis mais fáceis. A perita dá como exemplo as universidades e a existência, à sua volta, de estabelecimentos de fast food – por mais informados que os estudantes possam ser, a facilidade de acesso a produtos menos saudáveis torna “muito mais difícil resistir à tentação”.

Entre as principais medidas previstas no PNLSCC está a colaboração com as autarquias, de forma a assegurar a promoção da literacia a nível local, mas também a mobilização de influenciadores que sirvam como veículo de excelência para a transmissão de informação rigorosa, acessível e clara. “Há ainda o observatório de literacia que estamos a concretizar com a Escola Nacional de Saúde Pública”, destacou Miguel Telo de Arriaga. Para a presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, Cristina Vaz de Almeida, “a plataforma de boas práticas que vai ser criada através deste plano é um caminho de construção positiva” que vai permitir “mostrar o que fazemos de bem em Portugal” em matéria de prevenção. “Queremos melhorar os níveis de literacia em saúde atingindo, pelo menos, 75% da população portuguesa com níveis suficientes. Esperamos até ir mais além do que este objetivo”, projetou Gisela Leiras.