Eficiência energética ganha importância no processo de descarbonização

Quando se fala dos desafios atuais da descarbonização e da transição energética, o discurso pende quase sempre para o reforço da energias renováveis como substituto dos combustíveis fósseis. Até as recentes reivindicações dos vários grupos climáticos em Portugal e na Europa se têm focado nisso. Ainda são poucas as vezes que se ouve falar da eficiência energética como para relevante da descarbonização. Ou como disse há dias a Agência Internacional para a Energia (AIE), a eficiência energética tem sido o “combustível esquecido” em todo este processo.

Mas, para a AIE, ela tem um papel tão importante quando a construção de mais centrais solares ou parques eólicos ou mesmo a introdução de novas tecnologias, como o hidrogénio ou a captura de carbono. Aliás, diz mesmo que “esta é a década crucial para a eficiência energética”. Por isso é que, na semana passada, na 8ª Conferência Global da AIE sobre Eficiência Energética, um total de 45 países de vários continentes do mundo - incluindo Portugal - assinaram a chamada Declaração de Versalhes, um documento no qual se comprometem a “aumentar os progressos anuais em matéria de eficiência energética dos actuais 2,2% para mais de 4% ao ano até 2030”, pode ler-se no site da AIE.

Para o responsável da área de indústria e edifícios da BP, Richard de Caux, a relevância que a eficiência energética tem estado a ganhar é um dos impactos da guerra na Ucrânia e da consequente urgência em garantir a segurança energética. “Vimos no início da guerra que se reduzirmos o abastecimento, os preços vão aumentar e o que queremos é ter energia segura e a preços acessíveis. Na transição energética não podemos, simplesmente, reduzir o abastecimento, também temos de reduzir a procura e isso faz-se com renováveis e com eficiência energética”, diz ao Expresso.

Mas como as centrais solares, os parques eólicos ou as unidades de produção de hidrogénio não se constroem num estalar de dedos, a eficiência energética é a solução mais imediata. Aliás, não foi por acaso que, quando começou o conflito, a União Europeia estabeleceu como meta cortar em 15% o consumo de gás natural. Ou que as indústrias, principalmente as que não têm ainda soluções tecnológicas que lhes permitam substituir o gás natural por eletricidade (a cerâmica, por exemplo) têm apostado na redução do consumo de eletricidade e na optimização das linhas de produção. Ou que haja um esforço - e até tecnologias - para ajudar e incentivar as pessoas e as empresas a reduzirem os consumos em casa e nos escritórios.

A eficiência energética - e a necessidade desta ter mais e melhores políticas - será, por tudo isto, um dos temas em cima da mesa dos debates da conferência que o Expresso e a BP organizam na quarta-feira, 20 de junho, onde serão ainda discutidas as conclusões do BP Energy Outlook 2023.

É o caso importância de “acelerar os licenciamentos dos projetos de renováveis, nomeadamente na Europa e nos EUA, onde ainda há constrangimentos”, repara Richard de Caux. Da necessidade de haver mais apoios e incentivos às novas tecnologias, como o hidrogénio verde ou a captura de carbono. Ou ainda da capacidade de realização dos inúmeros projetos de renováveis que os privados e os vários governos mundiais apresentaram após o começo da guerra na Ucrânia.