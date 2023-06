Três em cada dez portugueses têm baixo nível de literacia em saúde

Informar com rigor, dados científicos e através de uma linguagem adaptada às diferentes camadas da população é o objetivo central da nova estratégia da Direção Geral da Saúde (DGS), que apresenta, esta semana, o Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências do Comportamento (PNLSCC) 2023-2030. “Temos de disponibilizar informação de forma fácil e acessível a todos os cidadãos”, enquadra o especialista Miguel Telo de Arriaga.

Este será o documento que sucede ao Plano Nacional para a Literacia em Saúde 2019-2022, no qual se fazia uma avaliação aos níveis de conhecimento da população portuguesa sobre temas relacionados com a saúde. Na altura, e de acordo com um inquérito realizado em 2016, cinco em cada dez cidadãos tinham níveis reduzidos de literacia em saúde. No último estudo, feito entre 2020 e 2021, verificou-se uma evolução positiva: 70% dos inquiridos tem níveis excelentes (5%) ou suficientes (65%). Apenas 30% da população apresenta índices problemáticos (22%) ou inadequados (8%).

Professor universitário e técnico da DGS, Telo de Arriaga explica que este novo plano de ação tem como base as quatro dimensões da literacia em saúde – acesso à informação, compreensão, avaliação e utilização. “Queremos estar onde as pessoas estão, disponibilizar informação de forma fácil e fidedigna. Mas depois precisamos de ajustá-la às características de cada um, porque nem todos temos o mesmo nível de literacia e isso, por vezes, é um desafio”, detalha.

“Se fosse assim tão simples [promover a literacia em saúde], não tínhamos profissionais de saúde que fumam ou com excesso de peso”, aponta Miguel Telo de Arriaga

O pilar da avaliação dos dados é, para o especialista, muito importante numa altura em que as notícias falsas e a desinformação proliferam com uma velocidade que, há alguns anos, não existia. “Na fase da avaliação, queremos ter pessoas com capacidade para discernir entre aquilo que é informação correta e que não é correta”, acrescenta. Porém, alerta, de nada serve conhecer, por exemplo, os efeitos nocivos do tabaco se nada for feito para os evitar. “Se fosse assim tão simples, não tínhamos profissionais de saúde que fumam ou com excesso de peso”, aponta.

É por isso que despertar a ação é fundamental, uma ideia que merece a concordância de Cristina Vaz de Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS). “O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) dizia, em 2020, que mais do que aceder e compreender [a informação], é o uso dos recursos adequados que depois permite a prevenção da doença e a promoção da saúde”, refere. Essa é uma das razões que leva Cristina Vaz de Almeida a dizer que a literacia em saúde “não pode ser só baseada nos dados científicos”, mas precisa de “ir mais além”.

Uma das novidades do PNLSCC 2023-2030 é, precisamente a pensar nesta questão, a inclusão das ciências comportamentais para motivar a adoção de comportamentos que coloquem em prática a informação sobre riscos em saúde. “Um exemplo é a taxação das bebidas açucaradas, que foi implementada há uns anos em Portugal. Isto levou a uma diminuição do consumo destas bebidas, mas também a que as marcas procurassem fazer os mesmos produtos com menor quantidade de açúcar”, concretiza Miguel Telo de Arriaga. Tornar as escolhas saudáveis mais fáceis é o grande objetivo desta estratégia, que será conhecida em detalhe esta semana. O evento de apresentação do PNLSCC será transmitido no Facebook do Expresso na próxima quinta-feira, dia 15, a partir das 10h.