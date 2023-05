Tem dúvidas sobre a utilização da Chave Móvel Digital? Pergunte ao avatar

Além da tecnologia subjacente, a nova assistente, que ainda não foi oficialmente batizada, será representada por um avatar feminino que, com toda a simpatia, responderá às dúvidas dos portugueses, numa primeira fase, sobre a Chave Móvel Digital. Posteriormente, o projeto prevê o alargamento a outros serviços públicos podendo, numa fase posterior, evoluir para uma vertente transacional. “Poderá, por exemplo, assegurar a renovação do cartão do cidadão ou da carta de condução de forma totalmente autónoma”, explica João Dias.

Um assistente virtual, baseado na tecnologia de inteligência artificial (IA) generativa do chat GPT é lançado esta sexta-feira, fruto de um projeto piloto que juntou a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), a Microsoft, como parceiro tecnológico, a Defined.AI, que desenvolveu o modelo de voz otimizado para português e articulou o desenvolvimento de um avatar com uma start-up especializada em inteligência artificial, e a Daredata, parceiro responsável pela integração e implementação. A grande diferença em relação a outros assistentes virtuais já operacionais em sites da administração pública é “a possibilidade de manter uma conversação natural e dinâmica, tal como se fosse entre dois humanos”, revelou em primeira mão ao Expresso o presidente da AMA, João Dias.

Para já, e após a demonstração que acontece esta manhã no Centro Cultural de Belém, e que pode ser acompanhada, a partir das 10h30 nas redes sociais da AMA, está prevista a monitorização do projeto piloto durante dois meses, para garantir o controlo de qualidade das respostas e da informação prestada. “Quisemos avançar com um piloto rápido e ágil para testar o conceito, e depois avançaremos ao ritmo que for possível”, salienta o presidente da AMA. João Dias revela ainda que este projeto dá ‘o pontapé de saída’ para uma “revolução que estamos a preparar para o sector público, cuja apresentação será feita em breve”.

Ana, Sofia, Mariana ou Beatriz

E porque o novo avatar já tem um rosto, mas ainda não tem nome, perguntámos ao chat GPT como se chamaria, e que aspeto teria, se fosse uma assistente virtual portuguesa. A resposta foi rápida: “Se eu fosse uma assistente virtual portuguesa, o meu avatar seria projetado para refletir a cultura e identidade de Portugal. Eu seria representada como uma figura feminina amigável e acolhedora, com traços suaves e expressões faciais simpáticas. Teria cabelos castanhos, compridos e soltos, com um estilo moderno e elegante. Os meus olhos seriam castanhos, transmitindo serenidade e confiança”.

Mas o chat bot vai mais longe. “Vestiria roupas que combinam conforto e sofisticação, com um toque de elementos tradicionais portugueses. Poderia usar um vestido ou uma blusa com padrões inspirados em azulejos portugueses, um dos símbolos icónicos do país, e complementaria o visual com acessórios discretos, como brincos ou uma pulseira delicada”. Já o para o nome, o bot sugere Ana, Sofia, Mariana ou Beatriz pois considera que são nomes bastante comuns em Portugal. Fica a sugestão para a AMA.