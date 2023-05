O avatar que pode resolver os problemas básicos

São 8h15. O despertador toca e, de imediato, a Alexa dá-lhe os bons-dias e recorda a reunião das 10h30. É tempo de saltar da cama, de usar a app que liga as notícias na casa de banho e de, através do controlo remoto da domótica caseira, definir a temperatura da água do banho. Recebe, entretanto, uma notificação do frigorífico que recorda que acabaram os ovos e sugere as compras necessárias para o menu predefinido para o jantar.

Este início de dia podia ser o de qualquer um de nós. Uma realidade já muito longe dos cenários futuristas dos filmes de Hollywood de há algumas décadas, mas igualmente distinta dos prenúncios pré-apocalíticos de uma sociedade controlada como a antecipada por George Orwell no livro “1984”. A verdade é que a inteligência artificial (IA) está subjacente ao funcionamento de grande parte dos dispositivos eletrónicos e das apps que usamos diariamente, mas a sua evolução está num momento de viragem. O famoso ChatGPT tornou-se, nos últimos meses, a face mais visível desta tecnologia que promete libertar os humanos das tarefas rotineiras, deixando a seu cargo a criatividade e a capacidade de inovação, enquanto lhes serve um cardápio de informação que acelera e facilita a tomada de decisões. “Ajudar as pessoas a serem mais cria­tivas e mais produtivas, libertando-as de tarefas que não acrescentam valor, é o grande potencial da IA”, defende Andres Ortolá. Na opinião do diretor-geral da Microsoft Portugal, a vida das pessoas será muito beneficiada por estas tecnologias, seja em casa, nas compras, na escola ou na saúde. “Todos os sectores podem beneficiar da IA generativa pela aceleração no tratamento dos dados e na automação de processos”, diz.

IA já chegou aos serviços públicos

Mas a capacidade sobre-humana destes sistemas de IA generativa — idênticos à ferramenta ChatGPT — pode igualmente beneficiar o cidadão comum, ao melhorar o atendimento e os serviços públicos. “As soluções de IA são um mundo de oportunidades que, bem utilizadas, têm o poten­cial de revolucionar o sector público, porque aumentam a sua eficiência e a produtividade”, assegura João Dias. Na perspetiva do presidente da AMA (Agência para a Modernização Administrativa), o recurso a estas tecnologias “terá um papel dinamizador e acrescentará uma nova dinâmica ao atendimento público, melhorando a comunicação, aumentando a capacidade pública de atendimento, reduzindo os tempos de resposta para resolver de forma quase automática muitas das interações com o próprio Estado”.

Hoje mesmo, dia 26 de maio, é apresentada a Assistente Virtual do Cidadão, com direito a avatar, que, como explica o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, “irá mediar o acesso aos serviços públicos, com a missão de assegurar uma maior capacidade de identificação e resolução de problemas básicos, reduzindo, concomitantemente, os tempos de resposta”. Trata-se de uma solução de IA que vai apoiar a interação digital da população com os serviços públicos, tirando partido de voz e de processamento de linguagem natural, como reforça João Dias.

Este será o próximo nível da IA ao serviço das pessoas no sector público, uma vez que, como refere o presidente da AMA, esta tecnologia já faz parte de um conjunto de sistemas públicos. É o caso do Sigma, um chatbot de assistente virtual 24x7, que responde por escrito a perguntas frequentes no portal ePortugal, ou dos sistemas de informação geográfica, que mapeiam a meteorologia em território nacional para identificar pontos de eclosão de incêndios.