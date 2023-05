Lucros dos bancos não são “escandalosos”

Os bancos portugueses estão mais sólidos, apresentam lucros mais altos, mas esse retorno não é imoral nem escandaloso, defende quem está na sua liderança. Só com melhor rentabilidade as entidades conseguem atrair capital de acionistas e podem apoiar empresas e famílias — e é isso que os banqueiros dizem que está a ser feito.

“Lucros imorais? A banca portuguesa está com a economia portuguesa como já esteve na covid-19. Tudo o que estamos a fazer é que os clientes com mais dificuldades sejam apoiados”, garantiu o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, no CEO Banking Forum, iniciativa do Expresso e da Accenture, esta quarta-feira. Um exemplo são as execuções judiciais para o banco tomar posse de casas: são seis vezes inferiores às de 2018. Para provar o seu ponto, Miguel Maya desdramatizou: “Se os lucros fossem assim tão elevados, você, com os depósitos, estava a comprar ações dos bancos. Se os lucros são assim tão elevados face ao capital investido”, os portugueses investiam em ações dos bancos. “Não é isso que acontece.”

Paulo Macedo também recusa que haja excesso de rentabilidade: só com ela a Caixa Geral de Depósitos conseguirá “pagar a ajuda que o Estado lhe deu”. Uma devolução de €2,5 mil milhões aos contribuintes e €1000 milhões aos privados, que o gestor acredita que possa ficar finalizada em 2025.

“Os bancos têm um contexto: o facto de terem lucro é muito importante para apoiarem as famílias, para continua­rem a fazer grandes investimentos”, defende Pedro Castro e Almeida, do Santander. Lembra que o retorno passado foi “muito baixo” e até negativo e que no ano passado foi de 8,8%, o que fica abaixo do custo que os acionistas têm de ter no capital ali investido. “Os resultados de 2023 vão ser bons. Mas ter €200 milhões em 2005 não é o mesmo que em 2023. Vamos ter boa rentabilidade. Vai ser escandalosa em comparação com a Europa? Não. Vai chegar a rentabilidade dos EUA? Não. Os investidores acreditam que vão ter esta realidade? Não”, disse o líder do Santander.

É por isso que João Oliveira e Costa, do BPI, deixa um pedido: “Isto não vale tudo. É um dos sectores mais fundamentais da nossa economia. Penso que será aconselhável não utilizar a banca como mecanismo para ser populista.”

No caso do Novo Banco, ainda a disputar verbas de quase €500 milhões ao Fundo de Resolução, a rentabilidade é necessária para pôr o banco no terreno. Está “muito bem capitalizado, tem uma boa posição para apoiar a economia”, e Mark Bourke, o presidente executivo, assumiu que “o banco está a preparar-se para uma transação”, que deverá passar pela ida para a Bolsa de parte do capital. Quando, ainda não há datas.

Os banqueiros defendem a necessidade de lucros, recusam que sejam excessivos, negam incumprimento generalizado e argumentam que têm já medidas no terreno para apoiar as famílias e as empresas.

Macedo recorreu a dados “objetivos” do Banco de Portugal para tirar algum peso da atual situação: “Temos um terço das famílias com crédito à habitação, que não está nem nos mais vulneráveis nem nos mais idosos, concentrado na classe média: dois terços dos créditos estão em pessoas com rendimento acima da média.” Anunciou ainda uma redução até 50 pontos-base na taxa dos créditos à habitação dos clientes que têm legalmente direito a bonificação dos juros. O líder da CGD frisa que há “uma ‘guerra’ de spreads” no crédito à habitação: “O que vejo é que há spreads que estão muito inferio­res a 1%, a 0,8%. O que vemos é que a cada mês um banco faz uma promoção, outro desce.” Nos depósitos, também há um “‘mito’ completo”: “Se formos ver tudo o que são ofertas de taxas, a cada 15 dias há um banco que aumenta uma.” Porém, não falou no tempo e no desfasamento que permitiu que a margem dos bancos disparasse nos últimos trimestres. Macedo avisa que não vai haver alinhamento de juros de crédito e depósitos, senão não havia negócio.

Em relação à economia, os responsáveis dos bancos defendem que tudo está melhor (mas ainda com problemas estruturais por resolver, como sublinhou Maya). “Se olhássemos há 12 ou 6 meses, não acreditávamos que hoje estivéssemos a crescer a 2,5%. Essa perspetiva não existia, obviamente que ambicionamos crescer mais, mas em média não foi esse o número a que se cresceu”, disse Oliveira e Costa. Como inverter? Olhar para a Irlanda é a proposta do líder do BPI. “Um dos temas em que devíamos fazer um trabalho de fundo para uma economia tão pequena como a nossa é os incentivos fiscais nas empresas.”

Muita tecnologia e foco no cliente

Em momentos de incerteza há oportunidades para agarrar. Como reinventar a banca e as empresas foi o tema do CEO Baking Forum, que reuniu vários especialistas do sector financeiro. “Em todas as corridas de carros há quem abrande e quem acelere, arrisque oportunidades e saia vencedor”, afirma Peter Sidebottom, responsável pela Estratégia Bancária Global da Accenture. Tudo para dizer que mesmo em “momentos de incerteza é preciso tirar partido das oportunidades” e que “o cliente é o centro do negócio”. No mesmo sentido, Madalena Tomé, CEO da SIBS, considera “a transformação dos serviços financeiros”, em termos tecnológicos e recurso à inteligência artificial (IA), “uma revolução com enormes desafios” e como ferramenta de combate à fraude. Para o responsável de Inovação do BPI, Afonso Eça, a IA tem de estar ao serviço do cliente e “é apenas um meio a utilizar”. Já Catarina Castro, CEO da Blue CP, considerou importante “conciliar a origem da banca — antiga e secular — e motor da economia com a tecnologia para ter tempo de ouvir e perceber a vida dos clientes”. E Emanuel Agostinho, administrador da Accenture, acrescentou: “O admirável mundo novo da IA dá excelentes opções para melhor servir o cliente.” I.V.

