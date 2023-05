Se a inteligência artificial (IA) generativa fosse um comboio seria certamente um TGV, como resuotado da capacidade de análise de milhares de milhões de parâmetros de dados. E se parece difícil elevar esta capacidade de avaliação, surpreenda-se: o primeiro projeto de IA generativa, criado em 2018, conseguia analisar 340 milhões de parâmetros em simultâneo mas, dois anos depois, o GPT3 - o antecessor do mais famoso chat bot lançado no final de 2022 - era capaz de recorrer a 175 mil milhões de parâmetros. E bastaram mais dois anos apenas para o GPT4 avaliar um trilião. "Pode dizer-se que o GPT3 era um aluno mediano, com percentil 10, e o GPT4 é um aluno com percentil 90", explica Manuel Dias. "Não é possível parar este comboio em movimento", reforça o administrador da Microsoft Portugal que foi o keynote speaker na conferência Open AI Alliance" - Let"s take Chat GPT to The Next Level", promovida pela Nova IMS, e que teve o Expresso como media partner.