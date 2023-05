“Não podemos ficar com o sucesso que tivemos até agora, queremos crescer”

A Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) apresentou esta quarta-feira a estratégia para o sector até 2030, uma visão que está plasmada num estudo conduzido pela consultora EY e que, além dos objetivos, faz um diagnóstico do sector e ainda uma análise das maiores oportunidades e fraquezas. O encontro decorreu na Faculdade de Engenharia do Porto e foi seguido de um debate com quatro empresas consideradas um exemplo de crescimento e ainda de uma conversa com António Saraiva. Além do ex-presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), estiveram presentes Vítor Neves e Rafael Campos Pereira, respectivamente, presidente e vice-presidente executivo da AIMMAP; Nuno Matos Sequeira, CEO da Solzaima; Paulo Sousa, CEO da COLEP; Cristina Bóia, CEO da Extrusal; Jorge Ferreira, CEO da Palbit; Mafalda Gramaxo, diretora-geral da AIMMAP e ainda Hermano Rodrigues, da EY Parthenon.

Estas são as principais conclusões.

1. Crescer mais