Sector do metal apresenta estratégia até 2030

Os últimos três anos não foram fáceis para nenhum sector da economia. Dois anos de pandemia e uma guerra fizeram disparar os preços da energia, das matérias-primas e dos transportes, mas também fizeram disparar a inflação e, consequentemente, as taxas de juro, levando a uma acentuada perda de poder de compra e a dificuldades no pagamento de créditos já existentes e no pedido de novos empréstimos.

O sector metalúrgico e metalomecânico, como as outras indústrias em Portugal, sofreu com o aumento dos preços da energia - porque são um sector de uso intensivo de gás natural e eletricidade -; com o aumento dos custos de transporte e as dificuldades de abastecimento e logística; e com o aumento do custo das matérias-primas. Só as chapas de aço tiveram aumentos de 80% durante a pandemia e agora ainda estão 50% acima do valor registado antes da pandemia.

Ainda assim, “o sector já mostrou que é no tempo de crise que mais cresce”, diz Rafael Campos Pereira, vice-presidente executivo da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP). De facto, nos últimos dois anos o sector atingiu recordes nas exportações. Em 2021 chegaram aos €19.886 milhões, mais 16,2% face a 2020 e 1,5% acima de 2019. E em 2022, atingiram novo recorde, ao vender ao exterior €23.080 milhões. Em seis dos 12 meses do ano passado as vendas para o exterior superaram os €2 mil milhões e um deles foi dezembro, um mês “que habitualmente não é o mais forte devido ao período festivo e de férias associado ao Natal e ano novo” e no qual “as exportações somaram €1.706 milhões, 10% acima de dezembro do ano anterior”, pode ler-se num comunicado da AIMMAP enviado no início de 2023.