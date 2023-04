Apostar no talento para inovar mais

“Temos que contar com todos: a academia, as empresas e os cidadãos porque eles também podem aportar conhecimento e opiniões”, considera José Ferrari Careto, CEO da E-REDES

“A inovação aberta permite que as empresas façam partilha de recursos e de Know-how não só com outras empresas, mas com outras entidades como as universidades ou as instituições públicas”, explica Pedro Cilínio, secretário de Estado da Economia