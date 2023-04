Inovação exige diversidade, competências e cocriação

“As pessoas são o ADN das empresas”. Uma frase frequentemente ouvida, e muitas vezes proferida como cliché, mas cuja evidência é, de facto, real. Veja-se o desafio que as organizações enfrentam com a escassez de talento, mais notória nas áreas tecnológicas onde não é, aliás, um problema novo. E esta questão torna-se mais complicada de resolver quando assistimos a uma massificação do trabalho remoto, que abre possibilidades infinitas de trabalhar a partir de Portugal para qualquer parte do mundo. O talento tecnológico nacional é reconhecido internacionalmente pela sua competência, o que tem contribuído igualmente para uma fuga para outros mercados onde os salários e os benefícios falam mais alto.

Que soluções se colocam ao mercado nacional para ultrapassar este desafio? Requalificar profissionais de outras áreas para que adquiram as competências de que as empresas realmente necessitam e, em paralelo, fomentar a colaboração intraempresas, com a Academia e o Estado, para ganhar escala e inovar sem depender de novas contratações são alguns dos caminhos sugeridos e partilhados por empresários, empreendedores e académicos durante a conferência “Intraempreendedorismo e Inovação: o papel do Tech Talent”, promovida pela Fujitsu/CHRLY, com o apoio do Expresso, e que foi esta manhã transmitida em direto no site do jornal.