“O mercado local de flexibilidade ajuda a descarbonização e a resolver os problemas que ela traz”

O objetivo de acabar com os combustíveis fósseis tem várias frentes: fontes renováveis para produzir eletricidade; carros elétricos e substituição do gás usado nas fábricas, nas empresas e nas casas por eletricidade. Não há dúvidas de que o mundo se está a eletrificar e isso coloca uma pressão acrescida nas redes de distribuição, exigindo investimentos na construção de novas infraestruturas que acabam por ser pagos por todos os consumidores na conta da luz. Atento a isso, a E-Redes quer testar o potencial do mercado local de flexibilidade no qual é “pedido” aos consumidores - indústrias, empresas ou casas - que consumam menos quando a rede vai estar sobrecarregada para, em troca, receberem um desconto na conta ou um valor pela disponibilidade que apresentaram.

O projeto - chamado FIRMe - está em fase de desenvolvimento e, apesar da E-Redes querer lançar, já este verão, o primeiro leilão para encontrar consumidores dispostos a oferecer essa disponibilidade de reduzir o consumo, ainda há várias questões a resolver, nomeadamente regulatórias. Por isso chamou para debater este tema uma série de especialistas e de representantes de outros países onde este serviço já está mais avançado.

A conferência decorreu esta tarde e contou Ana Fontoura Gouveia, secretária de Estado da Energia; Paul Micallef da EY; John Bayard e Pilar Sanchez da PICLO (a empresa que gere a plataforma onde se realizarão os leilões); Hubert Dupin, da francesa ENEDIS; Michael Kenefick, da EV Energy; Pedro Del Rosal; da EDP Redes España; Serena Cianotti, da italiana ENEL; Ricardo Bessa, do INESC-TEC; Jorge Esteves, e Pedro Verdelho da ERSE; Filipe Pinto, da DGEG; Pedro Carvalho do IST; Josep Maria Salas da CNMC (Espanha); e Rita Mota, da associação Eurelectric. Do lado da E-Redes estiveram o CEO, José Ferrari Careto; Pedro Godinho Matos, responsável pelo projeto FIRMe; Rui Bento, Rui Gonçalves e a fechar, o administrador João Martins de Carvalho. Estas são as principais conclusões.