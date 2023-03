Guarda quer atrair mais empresas e inovação para a região

À semelhança do que aconteceu na maioria dos distritos, também a Guarda tem vindo a perder habitantes ao longo da última década. Segundo os Censos 2021, a redução da população rondou as 18 mil pessoas e todos os concelhos encolheram. Os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam, ainda, que estes números quebram a tendência que se vinha verificando, nas décadas anteriores, de crescimento populacional. O dinamismo económico e a oferta de emprego continuam a ser motores de atração de jovens e famílias e um dos motivos que leva o município da Guarda a investir na captação e fixação de empresas no território.

Em novembro, o presidente da câmara, Sérgio Costa, dizia aos jornalistas que pretendia fazer da cidade uma “verdadeira capital” da região e potenciar a qualidade de vida dos seus habitantes. Semanas mais tarde, o executivo camarário inaugurava o Espaço Tecnológico – Centro Histórico para “tornar a Guarda um verdadeiro hub do interior (...) e de empreendedorismo”. O autarca acredita que só atraindo mais organizações será possível dinamizar a economia local e fixar talento.

Estes serão temas em cima da mesa durante a conferência “Expresso 50 anos, Guarda: Logística, tecnologia, inovação”, integrada no ciclo itinerante de conversas promovidas pelo Expresso em todo o país para celebrar o seu 50º aniversário. Depois de ter passado, no início do mês, por Castelo-Branco, o semanário viaja até ao Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda, no dia 23, para debater as oportunidades e os desafios do desenvolvimento dos territórios de baixa densidade. Consulte, abaixo, os detalhes deste evento.

Ainda antes da discussão pública, o Expresso inaugura a exposição comemorativa das suas cinco décadas de existência. Serão 50 capas históricas que estarão expostas na Praça Luís de Camões, no centro da cidade, e que podem ser vistas até 2 de abril.