Dados abrem a porta para a próxima etapa da humanidade

A cada segundo surgem novos dados que influenciam a forma como as empresas e o sector público funcionam e obrigam as organizações a investir cada vez mais tempo e recursos para tirar o máximo partido do volume massivo de informação disponível. O que nem sempre é fácil e muitas vezes pode parecer demasiado complexo.

Mas a marcha dos dados e da sua influência parece imparável obriga todos a acompanharam-na, ao mesmo tempo que ligados à sua análise surgem novos instrumentos que apontam para caminhos que podem mudar profundamente a forma como a sociedade se organiza. É o caso da inteligência artificial e ferramentas como o ChatGPT, que até há poucos meses não pareciam possíveis.

É uma nova etapa que obriga todos a atualizarem-se e a perceberem como adaptar os seus métodos para tirar o melhor partido das informações, gerar valor acrescentado, e que esteve em discussão no evento “Data with Purpose Summit: Vamos falar de dados?”, organizado pela Nova IMS em parceria com o Expresso, que ao longo do dia juntou vários especialistas para traçar um retrato alargado do que podemos esperar.

A reitoria da Universidade Nova de Lisboa foi o palco da conferência que contou com a presença de Miguel de Castro Neto, diretor da Nova IMS; Peter Coughlan, co-fundador da Hasten Ventures; Nuno Barboza, CEO da BI4ALL; Ricardo Gonçalves, diretor do Centro de Inteligência Artificial & Analítica na Fidelidade; Sandra Galvão Pisco, Customer Advisor for Risk Finance na SAS; Ana Vicente, diretora de Pessoas & Cultura na Sonae Sierra; Joana Loureiro, diretora de Recrutamento e Marca Empregadora na Jerónimo Martins; Diogo Silva Santos, líder de Dados para a Europa Ocidental na Fujitsu; Bruno Tinoco, responsável pela área de Data Science e IA no Novo Banco; Teresa Girbal, vice-presidente na eSPap; Manuel Dias, diretor nacional de Tecnologia na Microsoft Portugal; Rui Borges, CEO da Plot Content; Gonçalo Bernardes, membro do Conselho Executivo da Unilever FIMA; Rita Pinho Branco, diretora de Comunicação, Marketing e Digital no Montepio Associação Mutualista, Manuel Cabugueira, consultor sénior no PlanApp; Miguel Agrochão, vogal do Conselho Diretivo do INA; João Dias, presidente do Conselho Diretivo da AMA; José António Viegas Ribeiro, subinspetor-geral de Finanças; Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal; Madalena Tomé, CEO da SIBS; Rui Sabino, CEO da ESRI Portugal; Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa; e Manuel Lima, membro da Royal Society of Arts e TED Speaker.

Conheça as principais conclusões do dia.

Melhores decisões

Dados ajudam empresas e gestores a tomarem decisões mais informadas e assertivas, mas só se forem corretamente analisados para “transferir valor para a sociedade”, por exemplo, acredita Miguel de Castro Neto.

“Um dos cenários com que os gestores se deparam é volatilidade. Os dados ajudam a reduzir esse nível de incerteza”, afirma Nuno Barboza.

“Vem-se simplificando a forma como trabalhamos os dados”, garante Ricardo Gonçalves.

Atrair talento

É essencial “reforçar a utilização dos dados no dia a dia”, aponta Ana Vicente.

Para tal, é preciso não só reforçar as competências dentro das empresas, mas também ser capaz de atrair trabalhadores mais qualificados e preparados para lidar com grandes quantidades de dados, e com as novas ferramentas disponíveis para os utilizar.

Pretendem-se trabalhadores que “continuem a querer aprender coisas diferentes e coisas novas”, diz Joana Loureiro.

Otimizar impacto

Os “novos desafios têm que ser respondidos”, sustenta Teresa Girbal, com a certeza que só assim é que dentro da administração pública (assim como no sector privado) será possível recolher todas as vantagens dos dados que todos os dias são recolhidos.

Importa “monitorizar de forma ágil e atuar de forma ainda mais ágil”.

Perante o impacto e o caminho de futuro apontado pelas novas ferramentas de inteligência artificial, aprender a colocar as perguntas certas pode fazer toda a diferença.

Atacar incerteza

Numa altura particularmente volátil, os dados podem ajudar as empresas a fundamentar os seus propósitos e a tornarem-se mais resilientes.

“O investimento na mensagem não é um custo”, lembra Gonçalo Bernardes

Para Rita Pinho Branco, “comunicar uma marca é assumir um propósito”.

Contudo, Rui Borges alerta para o risco de muitas vezes nos focarmos “em dados que não interessam”.

Sector público inteligente

“Cultura data-driven tem que existir na administração pública”, realça Miguel Agrochão.

tem que existir na administração pública”, realça Miguel Agrochão. Como uma entidade que reúne dados como mais nenhuma em Portugal, os responsáveis do sector público consideram que é essencial recolher e aproveitar os dados para aumentar a eficiência das decisões e colocá-los ao serviço da população.

A “segurança dos sistemas de informação é chave, mas a qualidade dos dados é igualmente determinante”, defende José Viegas Ribeiro.

É preciso apostar na qualificação dos recursos e na mudança de mentalidades porque “definir políticas públicas com base em dados” é um “caminho inevitável” na opinião de João Dias.

Liderar a transformação