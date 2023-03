As tendências que guiam a utilização dos dados

Tudo se resume a uma palavra: decisões. É aqui que reside a fundamental importância dos dados e a sua importância para optar por um caminho em detrimento de outro. Pode ser a diferença entre o sucesso ou o insucesso, sem esquecer que os dados só serão verdadeiramente úteis para uma estrutura empresarial se as cada vez mais vastas quantidades de informação disponíveis forem recolhidas e analisadas eficazmente.

“Os dados representam hoje um dos maiores ativos empresariais”, sustenta o diretor nacional de Tecnologia na Microsoft Portugal, Manuel Dias. “A tendência crescente para organizações data-driven reflete essa importância, e impacta toda a jornada analítica de uma empresa, desde a ingestão de dados, passando pelos processos de qualidade dos dados e governança, até à exploração de cenários de análise preditiva”.

O objetivo, aponta Manuel Dias, é “a criação de vantagens competitivas e novos modelos de negócios baseados em novos produtos e serviços, mais inteligentes”. Serão alguns dos pontos em discussão na conferência “Data with Purpose Summit: Vamos falar de dados?” - organizada pela Nova IMS e que tem o Expresso como parceiro - em que as possibilidades oferecidas pelas novas ferramentas analíticas estarão em análise assim como os riscos inerentes. “Curiosamente, com o aumento de dados disponíveis, bem como das inúmeras ferramentas que nos prometem revelações a partir deles, não tomamos melhores decisões. Estamos a tomar piores decisões mas de forma muito mais convicta e assertiva, porque são suportadas pelos dados”, defende o CEO da Plot Content, Rui Borges.

"No que toca à cibersegurança, devemos todos estar preocupados e vigilantes, desde o cidadão, passando pelas empresas, até à administração e governo, pois é indispensável uma atenção contínua e a adoção de comportamentos seguros para responder às crescentes ameaças", afirma Miguel de Castro Neto

Mais informação deve implicar maior capacidade de análise, o que comporta acesso a ferramentas, formação e investimento, além de cuidados redobrados com a privacidade. É uma linha fina que se verifica nas empresas e também nos utilizadores comuns: “o valor que os dados gerados ativa ou passivamente por cada um de nós em qualquer ação realizada são registados e usados como matéria-prima para os mais diversos setores de atividade económica”, garante o diretor da Nova IMS, Miguel de Castro Neto, “criando um enorme mercado de dados em paralelo com inúmeros desafios de privacidade pessoal e utilização ética dos mesmos, hoje com contornos extremamente complexos no contexto da geopolítica, como demonstra o atual debate em torno do TikTok”.

Se a esta nova realidade juntarmos “um acréscimo exponencial de capacidade tecnológica, e novos algoritmos de inteligência artificial, todo um novo mundo de conhecimento se abre pela frente”, resume o CEO da BI4ALL, Nuno Barboza, para quem a “legislação associada à privacidade de dados "começa a ser prática comum", com a certeza que “as entidades reguladoras trabalham com empresas lideres desses sectores para garantir privacidade e prevenir perigos associados com a recolha e utilização de dados. Mas estamos muito no princípio”, lembra.