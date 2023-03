Novas regras europeias para as embalagens pedem inovação

Cada europeu gera, em média, por ano, 177 kg de resíduos de embalagens. Os revestimentos que protegem os produtos que consumimos diariamente são um dos principais clientes de matérias virgens - 40% dos plásticos e 50% do papel utilizados na União Europeia destinam-se a embalagens. Se nada for feito, a UE estima que se assistirá a um aumento de 19% nos resíduos de embalagens até 2030 e de até 46% no caso das plásticas. Para evitar este cenário negro, a Comissão propõe um conjunto de medidas verdes para travar o desperdício, e que passam a integrar o Plano de Ação para a Economia Circular, em que se pretende tornar todas as embalagens reutilizáveis ou recicláveis até 2030.

A proposta para um novo regulamento sobre embalagens, ainda em fase de discussão, visa prevenir a geração de resíduos de embalagens, promover a reciclagem em ‘circuito fechado’ e aumentar a utilização de plásticos reciclados. Estabelece, por exemplo, objetivos para a redução de embalagens descartadas, metas mínimas de conteúdo reciclado em embalagens plásticas ou de reutilização de embalagens. E que são “ambiciosas, e com um calendários de aplicação muito curto, o que nos causa alguma preocupação”, observa Ana Cristina Carrola, vogal do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente e uma das oradoras do evento “Nova regulamentação de embalagens e novos desafios para o sector”, promovido pela Novo Verde com o apoio do Expresso, e agendado para quinta-feira, 9 de março, nas instalações do grupo Impresa.

Para a responsável, o documento “foca pontos essenciais como a prevenção – ou seja, temos de reduzir a quantidade de embalagens colocadas no mercado –, ou como a melhor gestão do ciclo de vida em termos do robustecimento da responsabilidade alargada do produtor, isto é, aquilo que o embalador tem de pagar para gerir o seu produto em fim de vida”. E também coloca “obrigações de reincorporação de reciclado nas embalagens, promovendo o mercado das matérias-primas secundárias. “O desenho deve evitar a sobreembalagem e o uso único – as embalagens de uso único têm de ser reduzidas ao máximo, pois causam grande impacto no tratamento dos resíduos. Estas duas áreas têm de ser foco do tratamento para atingirmos as metas da prevenção”, defende Ana Cristina Carrola, vogal do Conselho Diretivo da APA

Para isso, sublinha Pedro Simões, diretor geral da Novo Verde, “são necessários produtos que possam ser reciclados e que existam resíduos de qualidade. E se tal não for possível, é preciso tecnologias que permitam tratar os resíduos que não tenham grande qualidade para poderem ser aproveitados pela indústria”.

Outro dos aspetos que deve merecer a atenção do sector, aponta, “são os critérios ambientais que as embalagens vão ter de cumprir na sua conceção, e que podem passar por desenhar embalagens mais fáceis de reciclar, com menor peso e menos produtos nocivos para o ambiente”. E que também sejam reutilizáveis, porque reduzir a produção de resíduos de embalagens e restringir a embalagem de uso único impõe “que ela faça mais do que uma volta e tenha o seu ciclo de vida prolongado”.