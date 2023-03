Investigação não é custo. É receita para os hospitais

Apesar da sua importância para a melhoria dos cuidados prestados aos doentes, a investigação clínica continua a ser o parente pobre da saúde no país. Os recursos humanos, materiais e financeiros são escassos, mas a elevada qualidade dos profissionais que se dedicam à produção de conhecimento é amplamente reconhecida aqui e além-fronteiras. A questão essencial, adianta o presidente do Health Cluster Portugal (HCP), Joaquim Cunha, “é o potencial que ainda não está a ser aproveitado” por “obstáculos” crónicos relacionados com “a justiça, a competitividade fiscal e a burocracia”. Enquanto não forem superados estes e outros desafios, associados à falta de autonomia dos serviços de saúde, será difícil concretizar uma das principais ambições assumidas no relatório da Parceria para a Sustentabilidade e Resiliência dos Sistemas de Saúde (PHSSR): promover Portugal como um centro de excelência nesta área.

Esta foi uma das seis recomendações sobre acesso à inovação deixadas pela PHSSR e que resultaram da análise e discussão por dezenas de peritos nacio­nais. Além de colocar o país no mapa da investigação, o objetivo é reduzir o tempo para a disponibilização de novos medicamentos aos doentes portugueses, que esperam, em média, 676 dias. Durante o debate em torno das seis medidas (ver caixa e fotolegenda), os participantes foram claros sobre o que deve ser feito. “Reconhecemos que, de facto, é preciso organização, planeamento e liderança”, defendeu Catarina Resende Oliveira, presidente da Agência para a Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB). E nada melhor, acredita, do que olhar para o caminho percorrido pela vizinha Espanha nesta matéria. “Houve um investimento ao nível da estratégia, das infraestruturas e da aplicação das tecnologias de informação [...] com a criação de um instituto que está focado na investigação clínica”, detalhou a também investigadora.

Na verdade, os dados mostram que o plano de Espanha tem dado frutos na última década. De acordo com números da Farmaindustria, a associação espanhola do sector, o investimento do cluster farmacêutico em investigação clínica passou de €470 milhões em 2011 para €789 milhões em 2021. “A nível mundial, per capita, Espanha é o segundo país do mundo em termos de recrutamento de doentes para ensaios clínicos”, reforça Luís Costa, diretor de Oncologia no Centro Hospitalar Lisboa Norte. No panorama geral, a investigação e desenvolvimento (I&D) financiada da indústria espanhola recebeu €1267 milhões, sendo que quase €600 milhões foram dirigidos a projetos com hospitais, universidades e centros clínicos. Para os próximos três anos, as empresas espanholas vão investir €8 mil milhões em I&D e preveem aumentar as exportações de medicamentos para €45 mil milhões no mesmo período. Em Portugal, em 2022, as exportações totais da indústria fixaram-se em €2,4 mil milhões. “Temos um país com dimensão pequena mas com grande potencial. Se não formos bem organizados, não vamos conseguir acompanhar o comboio de outros países”, acrescenta.

Mais autonomia

Um dos maiores desafios identificados pelos peritos ouvidos pelo Expresso prende-se com a falta de autonomia de gestão dada aos centros clínicos, desenhados para desenvolver investigação clínica. “Os hospitais não falham os números de doentes a recrutar por falta de qualidade, é por causa da burocracia. Precisam de contratar, mas para isso precisam da autorização de 20 ministros, e, entretanto, o ensaio clínico desaparece”, lamenta Joaquim Cunha. Mais do que serem vistos pelo poder político como “centro de custos”, estas estruturas associadas aos cuidados de saúde devem ser, afirma Heitor Costa, encaradas como “centro de receitas para os hospitais”. O responsável de assuntos de inovação da Apifarma insiste no potencial por explorar no país, que tem capacidade de realizar “pelo menos quatro vezes mais” ensaios. Em 2021, o Infarmed autorizou 144 candidaturas — 93% são da responsabilidade da indústria e apenas 7% de iniciativa do investigador.

Este é um valor “muito inferior” ao registado noutras geografias, onde os números variam entre 18% e 45%, lembram 23 investigadores, que propõem, numa carta publicada esta semana na “Acta Médica Portuguesa”, o aumento do financiamento público nesta área. Sugerem a criação de um concurso anual promovido pela AICIB, em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde, com um montante de €20 milhões a €40 milhões para investigação clínica, “favorecendo projetos de iniciativa do investigador”. Argumentam que o “potencial de retorno é enorme” e citam um estudo da Apifarma que afirma que por cada euro investido em ensaios clínicos o país gera €1,99, ou seja, quase 200% do valor alocado.

As oportunidades existem e estão identificadas, assim como os obstáculos para lá chegar. Os especialistas acreditam que a nova Direção Executiva do SNS, liderada por Fernando Araújo, poderá resolver as questões relacionadas com a autonomia dada aos serviços de saúde e melhorar a gestão do sistema. “Este novo horizonte de gestão da saúde, com um CEO e com uma visão estratégica diferente, pode fazer a diferença”, espera Luís Costa.