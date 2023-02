“Sustentabilidade tem de deixar de ser vista como um custo”

A habitação em Portugal tem dois grandes problemas. Um, mais recente e que tem estado na ordem do dia, é a dificuldade em comprar casa. E outro, que não é de agora, pelo contrário, tem já muito tempo, mas agravou-se também recentemente por causa do aumento do preço da energia, é a falta de conforto e a baixa eficiência energética das habitações.

Segundo um inquérito realizado em março de 2022 pelo Portal da Construção Sustentável, 88% dos portugueses têm frio ou calor, ou mesmo ambos, dentro de casa. O que obriga a gastar mais eletricidade ou gás para aquecimento e/ou arrefecimento, e, consequentemente, leva a que essa casa tenha um mau desempenho energético. De facto, cerca de 65% das habitações com certificado energético em Portugal estão classificadas com C ou abaixo disso. Se se pensar apenas no abecedário, C pode parecer aceitável, mas, neste caso, antes do C existem quatro categorias A+, A, B e B-.

Para o administrador da EDP Comercial, Miguel Fonseca, uma das razões para as casas continuarem a ter esta falta de conforto tem a ver com o sector da construção em Portugal, que “não evolui há centenas de anos” e mantém um “processo produtivo completamente antiquado, com pouco de montagem e muito de mão de obra no local”. A outra, diz o arquiteto Manuel Aires Mateus, é que “ainda não existem em Portugal normas para aquilo a que normalmente é chamado de construção sustentável, que tem a ver com uma grande racionalização de energia e com um grande peso da pré-fabricação e do uso de materiais mais próximos e duráveis”.

De facto, a expressão sustentabilidade pode estar na moda, mas construir uma habitação sustentável “não tem de ser mais caro”, nem tem de ter, depois, um custo mais elevado para o comprador. Acima de tudo, uma casa sustentável é uma casa confortável, onde não se passa frio ou calor. E seja numa pequena intervenção feita por uma família na sua habitação ou na construção de um prédio novo, por vezes basta fazer pequenas intervenções, como mudar janelas — que é por onde sai 20% do calor —, escolher sistemas de aquecimento e ar condicionado com consumos menores ou, podendo, instalar painéis solares que permitam usar o sol para alimentar esses aparelhos e assim reduzir o consumo global de eletricidade e/ou gás.

Intervenções que são hoje muito comuns e a que quase qualquer família ou promotor/construtor pode recorrer, porque, diz Miguel Fonseca, o racional económico está lá. “A conta média de eletricidade/gás de uma família de quatro pessoas é de €800 por ano numa casa com certificação energética C. Uma casa com certificado A pode poupar €400 por ano na conta energética”, repara.

O problema, diz o arquiteto Miguel Saraiva, é que a grande maioria dos promotores ainda não aplica estes conceitos nas suas construções e que “não é por haver 15 promotores de referência que faz com que o mercado seja altamente profissionalizado”. Pedro Vicente, CEO da promotora Overseas, afirma que, de facto, ainda “há muito a fazer por parte de quem promove” e que a “sustentabilidade tem de deixar de ser vista como um custo”, não só para quem promove mas também para quem compra. “Para a generalidade dos portugueses, a sustentabilidade é um assunto que vem a seguir ao drama que é comprar casa” e ainda é visto como um luxo. Porque, entre uma casa mais barata mas menos eficiente e uma casa mais cara mas mais eficiente, “a decisão está tomada”, vinca.

Os desafios da mediação

O preço continua a ditar a escolha de uma casa, mas para Manuel Aires Mateus as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas e já procuram habitações mais sustentáveis, ou pelo menos com melhores certificados energéticos, boas janelas e isolamentos ou até com painéis solares. E os mediadores têm de saber dar essa informação. Aliás, Pedro Vicente diz mesmo que “a mediação devia fornecer os consumos de uma casa”.

ana brigida

Ou seja, um mediador imobiliário já não pode ser apenas uma pessoa que tem jeito para vender, mas sim alguém com formação e que “tem de estar preparado em vários domínios”, diz o presidente da APEMIP, Paulo Caiado. Não só os habituais temas das taxas de juro, crédito à habitação, análise de mercado ou avaliação de imóveis, mas também os mais recentes, como a sustentabilidade, a digitalização, as novas formas de pagamento ou a realidade virtual. Por exemplo, de acordo com a responsável pela área residencial da consultora JLL, Patrícia Barão, usam-se cada vez mais as visitas virtuais, uma ferramenta que ajuda “a vender as casas mais depressa”, garante.

Para o CEO da Sotheby’s, Miguel Poisson, a tecnologia tem ajudado a melhorar a eficácia do trabalho dos mediadores e a transparência do sector. “Hoje já se consegue saber, ao dia, em cada bairro, os novos imóveis que entram, qual o preço e quem são os media­dores que os colocaram no mercado.”

Por isso é que os oradores deste debate sobre os desafios da mediação imobiliária concordam que é preciso uma legislação para profissionalizar a atividade de mediador, porque sem ela, neste momento, “toda a gente pode ser mediador ou consultor”, segundo Paulo Caiado. No limite, bastava recuperar os requisitos mínimos que havia para a profissão de mediador antes do subprime e que foram banidos por uma diretiva europeia “porque o desemprego estava muito elevado”, conta Miguel Poisson.

A acompanhar esta legislação ou requisitos mínimos deveria existir também uma certificação da atividade de mediador imobiliário, tal como existe nos EUA. Mas para isso é preciso haver mais do que formações promovidas pelas empresas ou pela APEMIP. “O imobiliário tem um peso muito importante na economia e é preciso que as universidades sintam que o mercado exige a criação dessa formação”, remata.

O futuro da habitação

O Expresso e a Era Imobiliária organizam, nos próximos três meses, seis debates sobre o futuro da habitação e do imobiliário em Portugal. “Comprar casa em 2023”, “Literacia para a habitação”, “Sustentabilidade no imobiliário”, “Desafios da mediação imobiliária”, “O papel do Estado na habitação” e “Habitação para todos”são os seis temas em cima da mesa.

Textos originalmente publicados no Expresso de 24 de fevereiro de 2023