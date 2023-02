Como estão os mediadores a preparar-se para os novos desafios do imobiliário

Já lá vai o tempo em que para ser mediador/a imobiliário bastava saber vender ou ser bom comercial. Hoje, um mediador/a não se limita a angariar casas e a mostrá-las e a vendê-las, ele/ela tem de estar preparado numa série de domínios, porque os clientes atuais não só estão mais informados como são mais exigentes.

Por exemplo, aumentou a procura por casas sustentáveis, ou seja, com bom desempenho térmico e onde não se passe frio nem calor e, por causa da pandemia, aumentou a procura por casas ou com jardins ou perto de jardins e com varandas. E agora, com a falta de oferta que existe no mercado, os preços elevados e as taxas de juro a subir, encontrar a casa adequada a uma família é um desafio ainda maior, obrigando, muitas vezes, a ter de procurar noutras zonas, mais distantes das cidades principais.

Acresce a isto todo o tema da digitalização e até as novas formas de comprar casa, com bitcoins, por exemplo.

Mas estarão todos os mediadores preparados para estes desafios? Esta e outras questões serão respondidas no quarto de seis debates que o Expresso e a ERA Imobiliária estão a realizar sobre o futuro da habitação e do setor e cujo tema é, precisamente, os desafios da mediação imobiliária.

Os desafios da mediação imobiliária

O que é?

É o quarto de uma série de seis debates que o Expresso e a Era Imobiliária vão organizar durante os próximos três meses sobre “O futuro da habitação e do setor imobiliário em Portugal”



Quando, onde e a que horas?

Dia 23 de fevereiro, quinta-feira, às 19h00 no Facebook do Expresso

Quem vai estar presente?

Paulo Caiado, presidente da APEMIP

Miguel Poisson, CEO da Sotheby´s

Patrícia Barão, Head of Residential da JLL

Rui Torgal, CEO da ERA Imobiliária

Porque é que este encontro é central?

Porque a mediação imobiliária mudou muito nos últimos 25 anos e está mais profissional e mais preparada para responder aos desafios atuais do mercado de habitação.

Onde posso ver?

