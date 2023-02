Apoio ao empreendedorismo ajuda a fixar talento no interior do país

A tendência da desertificação dos territórios do interior é conhecida e o último relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre os resultados dos Censos 2021 veio atualizar os números desta realidade. Cerca de 20% da população portuguesa vive nos sete municípios mais populosos que abrange uma área de apenas 1,1% de todo o país, um sinal de “litoralização”, aponta o INE. Captar e fixar residentes para as regiões mais afastadas das grandes metrópoles é, por isso, um desafio que as pequenas cidades têm procurado enfrentar. Em Portalegre, o apoio ao empreendedorismo parece ser uma das respostas ao problema.

“Obviamente, confrontamo-nos com algumas dificuldades ao nível da captação e fixação de talento, mas são cada vez mais esbatidas porque alguns dos constrangimentos que existem são amplamente superados com a qualidade de vida que temos”, explica Luís Loures. O presidente do Instituto Politécnico de Portalegre recusa, por isso, o “fatalismo” associado às regiões periféricas e prefere olhar para o tema como uma oportunidade de desenvolvimento. A par do que considera ser “um ensino diferenciado” na instituição que lidera, em particular pela dinamização de projetos de investigação que envolvem os estudantes, o responsável não tem dúvidas de que é a ligação entre a academia e o tecido empresarial que marca a diferença.

“Serão poucas as instituições de ensino superior em Portugal em que o aluno tem possibilidade de, por um lado, participar em projetos de investigação reais e, por outro, desenvolver a sua empresa sem custos”, destaca. Luís Loures refere-se ao “ecossistema criativo e produtivo” criado por via da incubadora de negócios instalada no campus do politécnico. Ali, os alunos podem fundar e fazer crescer startups e spin-offs com apoio da instituição de ensino e das empresas parceiras, como a Delta Cafés, a Softinsa (do grupo IBM) ou a Kyntech Services. Estas duas últimas organizações escolheram a instituição de ensino como local para criar um polo especializado em projetos ligados ao desenvolvimento de tecnologia na área da Internet das Coisas (IoT), das cidades inteligentes e automação, entre outras.

“Hoje, num mundo altamente globalizado, as pessoas podem trabalhar a partir de qualquer lugar e podem fazê-lo num sítio onde não têm uma hora de trânsito para chegar ao trabalho”, afirma Luís Loures

Henrique Mourisca, diretor geral da Softinsa, vê a proximidade empresarial aos espaços de ensino superior como “estratégica”. “Achamos também que temos um papel social e de responsabilidade em apoiar o desenvolvimento do interior do nosso país”, acrescenta. Além da captação de talento recém-licenciado, escritórios em regiões como Portalegre são igualmente uma forma de “atrair talento com mais experiência que viva nas grandes cidades e que valoriza a qualidade de vida que este tipo de cidades proporciona”, explica. Atualmente com cerca de 30 trabalhadores em Portalegre, a empresa prevê poder vir a incorporar “15 a 20 pessoas por ano” no espaço que tem no campus do politécnico.

O sucesso da incubadora tem sido tanto que será inaugurada a segunda fase do projeto no próximo dia 8 de março, que prevê a duplicação do espaço físico. “Ainda não foi inaugurado e já temos mais de metade desse espaço comprometido”, aponta o presidente do Politécnico de Portalegre.

As vantagens são, para Luís Loures, claras: o dinamismo económico e a proximidade às empresas permite fixar talento, mas também acrescentar valor ao ensino e à formação do instituto. “Hoje, num mundo altamente globalizado, as pessoas podem trabalhar a partir de qualquer lugar e podem fazê-lo num sítio onde não têm uma hora de trânsito para chegar ao trabalho”, exemplifica.

O tema “Inovação e Sustentabilidade – Juntos por um Território com Futuro” estará no centro da conferência organizada pelo Expresso, à boleia da comemoração dos 50 anos do semanário, e que acontece, esta quinta-feira, 23, no auditório do Instituto Politécnico de Portalegre. O evento terá transmissão em direto através do Facebook do Expresso a partir das 15h30.

20%

da população portuguesa está concentrada em apenas 1,1% do território nacional, segundo os Censos 2021. É um “padrão de litoralização do país”, aponta o INE. A região do Alentejo perdeu 7% de população desde 2011

