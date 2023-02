Sempre que duvidamos da capacidade do ser humano se manifestar solidário ou achamos que as atitudes agressivas se sobrepõem à vontade de capacitar e ajudar o outro, é importante olhar para o trabalho que muitas entidades do sector social desempenham em Portugal, sob condições cada vez mais difíceis, para voltarmos a acreditar: “São pessoas que nos ajudam a fazer as pazes com o mundo”, acredita Maria de Belém.

O trabalho das associações — como são exemplos as duas vencedoras do prémio “Ideias que Mudam o Mundo”, que pode conhecer melhor nesta página — junto das comunidades carenciadas é fulcral para segurar as pontas do fabrico social e, segundo a ex-ministra da Saúde, é de realçar a “capacidade de se reinventarem para lidarem com os novos problemas que surgem todos os dias”. Maria de Belém considera que como estas entidades “estão no terreno, conseguem encontrar aquela capacidade de responder ao que verdadeiramente interessa” de forma célere, com “menos burocracia e menos normas”, até porque “as normas não têm alma”. Claro que por mais esforços que desenvolvam, “não esgotam as necessidades das pessoas” e o ideal seria existirem “mais associações e termos um país que permitisse financiá-las melhor”. Por outro lado, lembra, “temos que capacitar as pessoas e acabar com a perspetiva assistencia­lista” que muitas vezes impera e que é a “principal necessidade do Estado social que não tem sido assumida”.

Sobreviver

“Nós somos um país pobre, não há que ter vergonha em admiti-lo” e, confrontados com esse cenário, “temos que fugir rapidamente da ideia que somos uma sociedade que cuida apenas dos coitadinhos e começar a puxá-los para a vida”, aponta Adalberto Campos Fernandes. “O papel do Estado é promover a dignidade humana, não é a indignidade humana”, reforça. “A tensão social existe” e, segundo o antigo ministro da Saúde, no momento em que a sociedade dá provas de poder ficar “demasiado despersonalizada e desprovida de valores”, uma das ações a tomar tem que passar necessariamente por “dar voz às pessoas que não têm visibilidade constante” e oferecer um “escape à generosidade”.

As entidades do sector social “precisam de ajuda”, não há outra forma de o dizer, lembra Helena Canhão, diretora da NOVA Medical School — Faculdade de Ciências Médicas. Sem contar com todas as dificuldades com que já lidam, há situações em que demonstram serem “pouco profissionalizadas na hora de recorrer a apoios”, por exemplo, o que reflete uma “falta de cultura de atrevimento”, fulcral para subir de nível no auxílio também prestado a “comunidades que achamos que não são vulneráveis mas que estão muitas vezes em sofrimento”.

Para o médico e deputado do grupo parlamentar do PSD, Ricardo Baptista Leite, é claro que fatores como a guerra e a instabilidade económica fazem com que “muitas pessoas nas margens não tenham respostas”. É aqui, reforça, que entram as associações e as “pessoas que querem fazer a diferença”, se bem que a “dimensão das exigências” representa um enorme desafio”, que pode equivaler mesmo a um “inferno para quem tem que gerir estas instituições”. Trata-se de uma “questão de sobrevivência”. Ou seja, pedem-se frequentemente “apoios por razões operacionais”, de gestão diária, que são as “mais difíceis de financiar”, mas das quais depende a capacidade de prestar apoio prolongado. Se queremos aproveitar o trabalho a decorrer no terreno, a mensagem é clara: “Não podemos continuar a ter uma sociedade com as pessoas a afogarem-se, em que apenas lhes pegamos na cabeça para respirarem de vez em quando. Temos que as tirar da água.”

Como se chegou às ideias que mudam o mundo

O que é o projeto?

Ajuda O prémio “Ideias que Mudam o Mundo” nasceu em 2019 e visa financiar projetos originais e inovadores de apoio à comunidade. Esta é a terceira edição.

Quem pode participar?

Regras Associações com o estatuto de utilidade pública e/ou Organizações Não-Governamentais de Ambiente, legalmente constituídas ao abrigo da lei portuguesa.

Quando começou?

Datas As candidaturas decorreram entre 14 de junho e 14 de julho de 2022.

Como foram decididos os vencedores?

Escolha Procuravam-se ideias que suportem inovação nas áreas da saúde, alimentação e ambiente. A decisão dos dois projetos vencedores foi responsabilidade de um júri composto por Maria de Belém, Helena Canhão, Adalberto Campos Fernandes, Ricardo Baptista Leite e Andrea Goes Acerbi.

Quais são os prémios?

Financiamento Foram atribuídos €40 mil às duas associações premiadas, o que resultou em €20 mil para cada.

Ideias que mudam o mundo

A terceira edição das “Ideias que Mudam o Mundo”, distinção da Bayer Portugal, conta com a parceria do Expresso e da SIC Esperança. O prémio valoriza e financia projetos inovadores de apoio à comunidade desenvolvidos por associações de utilidade pública, em sectores como a saúde, o ambiente e a alimentação.

Textos originalmente publicados no Expresso de 17 de fevereiro de 2023