3 medidas para melhorar o acesso à habitação

A habitação está a atravessar um momento único: os preços — tanto de compra como de arrendamento — nunca estiveram tão altos e os rendimentos das famílias não subiram o suficiente para fazer frente a essa escalada de preços. Junta-se-lhe ainda as taxas de juro, que passaram repentinamente de valores negativos para 3%, e temos dificuldades reais em ter acesso a uma casa ou mesmo em manter a que já se tem.

Por isso é que nos últimos meses se sucedem as notícias de famílias que não têm onde viver, ou que vivem em casa de amigos ou em quartos sem condições, ou ainda de jovens que querem começar a sua vida mas não conseguem sair da casa dos pais. E, como diz o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, o problema não é só das famílias mais pobres, mas também das da classe média, “que podem pagar €400 ou €450 de renda, mas quando o senhorio pede €700 já não conseguem”.

De facto, de acordo com o estudo “Acessibilidade à Habitação”, que a Century 21 apresentou na semana passada, a acessibilidade à habitação agravou-se porque a oferta existente de imóveis não está ajustada ao nível de rendimentos dos portugueses. Por exemplo, para uma família da classe média, assumindo uma taxa de esforço de 33%, aconselha-se a gastar €190 mil numa casa.

“Contudo, a oferta de habitações nesse nível de preço representa apenas 42% do total”, e a maior parte delas são fora das cidades principais. Nestas localizações o problema agrava-se. Por exemplo, “na região metropolitana de Lisboa 43% das habitações em venda têm níveis médios de preço superiores a €330 mil, quando apenas 14% das famílias conseguirão responder a esse nível aquisitivo”, diz Ricardo Sousa, CEO da Century 21. E na Área Metropolitana do Porto grande parte dos imóveis para venda (28%) direciona-se “para o público com ­maior capacidade financeira, mas que representa a menor fatia dos agregados familiares (11%)”, acrescenta.

Construir mais casas a preços ajustados aos rendimentos dos portugueses é, por isso, a forma de resolver o problema. Mas, como diz a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua — uma das convidadas da conferência que juntou o Expresso e a SIC Notícias à Century 21 —, “as pessoas não podem esperar que as casas sejam construídas” e o “problema existe hoje”. Então, o que se pode fazer agora?

Regulamentar o mercado

A sugestão é de Mariana Mortágua e inspira-se em exemplos de outros paí­ses ou cidades. Como o Canadá, que impede os estrangeiros de comprar casa a não ser que seja para viver. Ou Amesterdão e Roterdão, nos Países Baixos, onde também não se pode comprar casa a não ser que seja para viver nela. Ou ainda Berlim, na Alemanha (e também Amesterdão), onde é proi­bido ter casas vazias por mais de três meses, havendo multas para quem não cumprir.

Mas para Miguel Morgado “estas medidas de caráter restritivo não devem ser nacionais, mas locais”, porque, acrescenta, “o mercado de habitação é muito heterogéneo”. E de facto assim é. “Nas capitais de distrito, o valor de um apartamento de 90 m2 varia entre os €375.480 em Lisboa e os €59.040 na Guarda, enquanto a média nacional é de €152.159”, pode ler-se no estudo da Century 21.

Benefícios para os mais jovens

Pedro Reis, ex-presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), sugere uma taxa de IRS à volta de “uns 15% para os jovens”, não só como forma de aumentar o rendimento disponível dos jovens, mas também como forma de os reter em Portugal. Já Eduardo Vítor Rodrigues fala nos créditos bonificados, ou seja, com taxas de juro mais baixas. O mecanismo não é novo — foi criado nos anos 80 e extinto em 2002 — e, segundo Carla Tavares, presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, foi o que lhe permitiu comprar casa nos anos 90. “Não sei se sem isso teria saído da casa dos meus pais”, conta.

E a isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), como sugeriu alguém da plateia? Isso é que já é mais difícil, porque, informa Carla Tavares, “o IMT é uma receita das autarquias e não podemos ficar sem receitas que são parte do nosso financiamento para depois fazermos investimentos”. Aliás, para Eduardo Vítor Rodrigues o IMT não é um “fator de oneração excessiva”.

Licenciamentos mais rápidos

Uma das razões porque se diz que as pessoas não podem estar à espera que se construam mais casas para resolver o problema da habitação é porque a construção demora muito tempo, não só a obra em si, mas as licenças requeridas, e não só as camarárias. “Se a câmara quiser lançar um concurso para construir habitação agora, temos meio ano para a compra do terreno, mais nove meses a um ano para o concurso dos projetos e mais um ano para o concurso de construção. Antes de lançar a primeira pedra, são três anos”, diz Eduardo Vítor Rodrigues.

Um país a duas velocidades

Estudo da Century 21 evidencia deterioração no acesso à habitação entre 2019 e 2022. Algumas conclusões

9%

foi quanto cresceu o rendimento médio das famílias, entre 2019 e 2022, ao mesmo tempo que os preços das casas subiram 38%. É um dos problemas da habitação em Portugal: não existe oferta ajustada à procura. Em algumas zonas há famílias a gastar mais do que podem pagar ao banco

Taxas de esforço sobem em todo o país

Famílias O Banco de Portugal recomenda que a taxa de esforço — o valor que se pode pagar ao banco tendo em conta o rendimento familiar — seja de 33%. As taxas de esforço subiram em todas as capitais de distrito, mas só três estão acima do recomendado. Em Lisboa subiu de 48% para 67%; já no Porto e em Faro passou de 30% para 50% e de 28% para 39%, respetivamente.

€1300

é até quanto chegaria a prestação na compra de uma casa de 90 m2 em Lisboa, segundo o estudo. No Porto chegaria aos €900. Na maioria das capitais de distrito seria inferior a €400. Lisboa e Porto é onde o problema de acesso à habitação é maior

E se as taxas de juro subirem para 5%?

Aumento As taxas de juro estão nos 3%, mas o Banco Central Europeu já fez saber que haverá novos aumentos em breve. Se chegar a 5%, a prestação de uma casa de 90 m2 “registará um aumento de mais de €150 na maioria das cidades, superando até os €200 em algumas delas”, ou seja, “todos os concelhos das AML e AMP ficariam em sobre-esforço, bem como Aveiro e Évora”.

€120

é o valor máximo mensal de aumento das rendas na maioria das capitais de distrito do país entre 2019 e 2022, o período em análise no estudo. Das 18 capitais de distrito, só Bragança, Castelo Branco e Beja viram as rendas descer e em Lisboa os preços mantiveram-se

Rendimento não chega para comprar 90 m2

Insuficiente Tendo em conta os preços atuais das casas e a taxa de esforço de 33%, em Lisboa, Porto e Faro não se consegue comprar uma casa de 90 m2. Ou se opta por casas mais pequenas ou por um maior endividamento. “Em Aveiro, Évora, Coimbra e Setúbal há uma adequação do orçamento.” Nas outras capitais de distrito, os 33% dão para comprar uma casa com mais de 100 m2. Na Guarda, até dá para uma de 200 m2.

Soluções para o imobiliário

Os problemas que os portugueses enfrentam na acessibilidade à habitação e o que se pode fazer para melhorar a situação foram os principais pontos do debate que juntou o Expresso e a SIC Notícias à Century 21.

Textos originalmente publicados no Expresso de 17 de fevereiro de 2023