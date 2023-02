Os projetos no terreno que ajudam quem precisa

As fragilidades sociais das camadas mais expostas da população sobem sempre à tona em alturas de instabilidade económica, e esse é o cenário que atualmente se coloca em cima da mesa. À medida que aumentam as dificuldades, aumenta a importância das associações que estão no terreno a lidar todos os dias com os problemas de proximidade e a tentar dar respostas em contextos pouco favoráveis. É o que estas duas associações fazem.

Academia Equestre João Cardiga e Comunidade Vida e Paz foram os distinguidos da terceira edição do prémio “Ideias que Mudam o Mundo”, como resultado de projetos que, respetivamente, utilizam os cavalos como “terapeutas” para estimular pessoas com deficiências e desenvolvem treinos cognitivos para ajudar na reinserção de pessoas sem-abrigo (pode conhecer melhor estas ideias na edição impressa do Expresso desta semana e também AQUI).

Organizado pela Bayer com o apoio do Expresso e da SIC Esperança, a cerimónia teve lugar hoje à tarde na Fundação Gil, em Lisboa, e juntou os premiados aos jurados responsáveis pela escolha para dar visibilidade ao seu trabalho. Para o evento estiveram presentes José Faria Machado, diretor de Comunicação da Bayer; Maria de Belém, ex-ministra da Saúde; Helena Canhão, professora da Escola Nacional de Saúde Pública; Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e; Ricardo Baptista Leite, médico e deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Maria de Lurdes Cardiga, presidente da direção da Academia Equestre João Cardiga e Vanda Cardoso, diretora do Centro Quinta do Espírito Santo - Comunidade Vida e Paz, receberam as distinções em nome das respetivas associações.

Conheça as principais conclusões do evento.

Responder às necessidades

O “Ideias que Mudam o Mundo” é uma forma de reconhecer o papel destas associações como agentes de proximidade no terreno que ajudam a responder às necessidades mais prementes.

São associações com um “t rabalho dedicado às pessoas vulneráveis”, resume Helena Canhão.

Perante um mundo em constante mudança, é importante que estas entidades tenham uma grande adaptabilidade e reconheçam as novas dificuldades que surgem diariamente.

Aumentar visibilidade

“É uma bolha de esperança que temos no meio da nossa atividade” diz Ricardo Baptista Leite em referência ao impacto que o apoio financeiro tem junto das associações.

Perante as fragilidades sociais e as dificuldades em manter uma ajuda constante, dar a conhecer o trabalho dos agentes sociais pode fazer toda a diferença.

A visibilidade ajuda também a que mais pessoas se envolvam no esforço solidário das entidades.

Recuperar pessoas marginalizadas

Tirar as pessoas das margens da sociedade e ajudá-las a serem uma parte ativa da sociedade é visto como essencial para o que o trabalho social tenha sucesso.

Passar do assistencialismo para a reinserção deve ser um objetivo da sociedade.

“Não podemos manter as pessoas no seu estado de necessidade”, aponta Maria de Belém.

Profissionalização