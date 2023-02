Como se pode resolver o problema do acesso à habitação em Portugal?

“É urgente atuar nas quatro áreas que o PRR abraçou: as situações de habitação indigna, a habitação acessível, a habitação estudantil e a resposta à habitação urgente e temporária”, defende Carla Tavares, presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

“É necessário conter o alojamento local que tem invadido os centros das cidades", garante Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda

“É mais urgente intervir ao nível daquilo que são as políticas autárquicas, municipais e até do governo central para criarem soluções inovadoras para a promoção de nova construção e habitação acessível", diz Miguel Belo Carvalho, administrador do Santander Portugal

“O caso português é um caso típico onde o desaparecimento de oferta de nova habitação nos últimos vinte anos - na parte privada e na parte pública - conduziram à atual crise de habitação que estamos a viver”, acredita Miguel Morgado, ex-deputado do PSD

“As famílias têm-se ajustado bem a esta subida e têm feito um esforço porque nós não observamos um incumprimento", refere Nuno Carvalho Martins, administrador da CGD

“Se nós quisermos nivelar os preços para fazer chegar a habitação a todos, nomeadamente aos que mais precisam, a meu ver só há uma resposta possível que é reforçar a oferta”, sublinha Pedro Reis, ex-presidente da AICEP

“Para este ano haverá uma diminuição nas transações imobiliárias, um tempo médio de venda dos imóveis mais longo e espera-se uma estabilização dos preços de venda das casas", destaca Ricardo Sousa, CEO da Century 21