€40 mil para ideias que mudam o mundo

Um programa de estimulação cognitiva e um projeto que utiliza os cavalos como “terapeutas”. Tratam-se dos projetos, respetivamente, da Comunidade Vida e Paz e da Academia Equestre João Cardiga, e que conquistaram €40 mil (€20 mil cada) como vencedores da terceira edição do prémio “Ideias que Mudam o Mundo”.

Segundo Vanda Cardoso, diretora do Centro Quinta do Espírito Santo - Comunidade Vida e Paz, o objetivo primordial da instituição “é a recuperação e reinserção social de pessoas em condição de sem-abrigo”, pelo que o projeto “ReaHab”, que valeu a vitória “consiste na realização de treinos cognitivos especializados junto de utentes e ex-utentes que apresentam défice cognitivo” com recurso ao “programa CogWeb”.

Já o recurso a cavalos como ferramenta de estimulação do sistema nervoso central de pessoas com deficiências é o foco do projeto “Equitação Para Todos – Saúde, Reabilitação e Inclusão”, com a presidente da direção do espaço, Lurdes Cardiga a enfatizar as potencialidades da ideia: “A qualidade do andamento do cavalo, a passo, produz cerca de 60 a 75 movimentos tridimensionais por minuto, equivalentes aos da marcha humana neurofisiologicamente normal)”. Funciona, entre outras coisas, como “agente facilitador da inclusão social”.

Os dois projetos foram escolhidos por um júri que selecionou a partir de várias candidaturas para perceber quais as ideias que mais se destacavam nas áreas da saúde, alimentação e ambiente, sem esquecer o seu impacto na comunidade. “As associações comunitárias têm um papel fundamental na auscultação das necessidades. Além da sua missão de apoio, qualquer que seja, a sua proximidade é uma porta aberta para a observação da realidade e da mudança”, garante o diretor de comunicação da Bayer, José Faria Machado. O porquê desta decisão e o panorama do apoio prestado pelas associações de cariz social em Portugal estará em destaque num debate a que o Expresso se associa e que juntará precisamente os membros responsáveis.

"Estamos numa mudança de era, de civilização analógica para digital”, acredita Maria de Belém

“Nestas candidaturas há sempre muita diversidade e valorizamos algumas pela originalidade, outras por serem únicas e insubstituíveis no seu contexto, outras pelo impacto, geralmente em todas há uma grande generosidade e dedicação envolvidas”, revela Helena Canhão, professora na Escola Nacional de Saúde Pública, com a ex-ministra da Saúde, Maria de Belém, a acrescentar que se deu prioridade a “ideias que sejam novas ou que tenham características inovadoras que a sociedade reclama à medida que o nosso modo de vida vai evoluindo”.

4,5%

do PIB é quanto vale o sector da economia social

Saiba mais sobre o evento.

Prémio Ideias que Mudam o Mundo

O que é?

A Bayer Portugal, em parceria com o Expresso e a SIC Esperança, reúnem o júri e os vencedores da terceira edição prémio “Ideias que Mudam o Mundo”, para refletir e debater sobe a inovação e necessidades do sector social.

Quando, onde e a que horas?

Dia 15 de fevereiro, quarta-feira, na Fundação do Gil, em Lisboa, às 17h00.

Quem vai estar presente?

José Faria Machado, Diretor de Comunicação, Bayer

Maria de Belém, Ex-ministra da Saúde

Helena Canhão, Professora, Escola Nacional de Saúde Pública

Adalberto Campos Fernandes, Ex-ministro da Saúde

Ricardo Baptista Leite, Médico, Deputado, Grupo Parlamentar PSD

Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão (a confirmar)

Porque é que este encontro é central?

Porque numa altura de grande instabilidade económica e social, é importante financiar projetos originais e inovadores de apoio à comunidade desenvolvidos por associações de utilidade pública, olhando para o impacto em sectores como a saúde, o ambiente e a alimentação.