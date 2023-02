Investigação portuguesa realizada em 2022 distinguida com prémio

“No meu país (Moçambique) há muito pouca gente dedicada à investigação e talvez este prémio seja um estímulo para que outras pessoas se possam dedicar”, diz Albertino Damasceno, a quem foi atribuída uma menção honrosa

“É muito importante termos tempo dedicado para fazer investigação - para podermos fazê-la ao mais alto nível - para que seja competitiva a nível internacional”, explica Cláudia Faria, neurocirurgiã e vencedora de uma menção honrosa

“Há investigadores excelentes em Portugal, há trabalhos de uma qualidade excepcional e é preciso proceder ao seu reconhecimento”, assegura José Melo Cristino, membro do júri

“Há que trabalhar para que a investigação e a ciência que Portugal produz possam beneficiar a economia portuguesa, as nossas exportações, e possam criar riqueza suficiente para realimentar o investimento em investigação", sublinha Luís Portela, presidente da Fundação Bial

“Temos que continuar a fazer que as pessoas compreendam que o nosso bem-estar no dia a dia, a nossa capacidade de criar riqueza económica e de a distribuir melhor também depende do conhecimento que o país adquire e esse conhecimento depende da investigação”, defende Manuel Pizarro, ministro da Saúde

“É preciso investir nos recursos humanos e no emprego qualificado, mas depois também é preciso que essas pessoas tenham recursos para fazer investigação”, lembra Miguel Castelo-Branco, vencedor do Prémio Bial de Medicina Clínica 2022

“Os médicos devem ter um tempo específico (15% a 20% do tempo) no seu horário de trabalho para dedicar à investigação, tal como acontece nos países que valorizam substancialmente a investigação”, reforça Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos

“Quando se escolhem pessoas como exemplos - se elas forem seguidas - esta é a grande forma de aprender”, acredita Manuel Sobrinho Simões, presidente do júri

“Precisamos de fortalecer a relação entre a investigação e a comunidade e este prémio é muito importante porque valoriza estas duas dimensões”, garante Pedro Teixeira, secretário de Estado do Ensino Superior