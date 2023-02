Acesso à habitação. O tema está na ordem do dia, mas não é simples de debater porque se trata de um mercado heterogéneo, com muitas realidades distintas e muitos intervenientes com objetivos diferentes. Ainda assim, foi isso que a Century 21 e a Impresa fizeram, juntando esta manhã, no Casino de Lisboa, Ricardo Sousa, CEO da Century 21 - que apresentou o estudo da empresa precisamente sobre acesso à habitação -; Miguel Morgado, ex-deputado do PSD; Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda; Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal; Francisco Barbeira, administrador do BPI; Nuno Carvalho Martins, administrador da CGD; Pedro Reis, ex-presidente da AICEP; Miguel Belo Carvalho, administrador do Santander Portugal; Carla Tavares, presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa e Eduardo Vitor Rodrigues, presidente do Conselho Metropolitano do Porto. Estas são as principais conclusões.

1. Resolver o problema “hoje”

Para Eduardo Vitor Rodrigues, no que respeita aos problemas de acesso à habitação, “temos uma realidade que anda mais depressa que as respostas”. E hoje, a dificuldade de acesso à habitação já é só das famílias mais pobres, mas também da classe média que não consegue suportar aumento de renda de 450 para 700 euros.

Por isso é que para Mariana Mortágua este é um problema que precisa de soluções para “agora”, porque as famílias não podem estar à espera que se construam casas novas, sejam elas públicas ou privadas.

Nesse sentido, acredita que uma das soluções é regulamentar a habitação, criando limitações, por exemplo, às aquisições por estrangeiros. Contudo, repara Miguel Morgado, estas medidas não devem ser nacionais, mas sim locais, porque o mercado é muito heterogéneo e, apesar de a habitação ser um bem essencial a que todos têm de ter direito, é também um bem económico.

2. Licenciamentos lentos

Foi um dos problemas mais falados e transversal a todos, incluindo aos elementos da audiência que quiseram fazer perguntas aos oradores. Porque os atrasos nos licenciamentos são um dos maiores entraves à construção e, consequentemente, uma das razões para os preços elevados das casas.

Carla Tavares diz que os 18 municípios da AML estão a fazer “um caminho de agilização dos processos”, mas o problema não é apenas das autarquias, repara Eduardo Vitor Rodrigues. “Se a câmara quiser lançar habitação agora temos meio ano para a compra do terreno, mais nove meses a um ano para o concurso dos projetos e mais um ano para o concurso de construção. Antes de lançar a primeira pedra, são três anos”, diz.

3. Incerteza nas taxas de juro