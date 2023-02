“A sustentabilidade é um assunto que ainda vem a seguir ao drama que é comprar casa”

Ter uma casa sustentável não é - e não pode ser - sinónimo de luxo. Ter uma casa sustentável é sim ter uma casa confortável e, hoje, a maioria dos portugueses tem frio ou calor (ou ambos) dentro das suas casas, obrigando-os a gastar demasiada energia para terem mais conforto. Num momento em que os rendimentos das famílias estão a descer, por causa da inflação, será a sustentabilidade uma preocupação durante a compra de casa? Estarão os portugueses conscientes do que é que uma casa deve ter para ser considerada sustentável e, consequentemente, gastar menos energia? Manuel Aires Mateus, arquitecto;

Miguel Fonseca, administrador da EDP Comercial; Miguel Saraiva, arquiteto Saraiva + Associados e Pedro Vicente, CEO da promotora imobiliária Overseas foram os convidados escolhidos para debater este tema em mais um dos debates que o Expresso e a Era Imobiliária estão a organizar sobre o futuro da habitação e do setor imobiliário em Portugal. Estas são as principais conclusões.

1. Sensibilizar e informar

Hoje, é impossível fugir da palavra sustentabilidade, e há uma maior consciencialização por parte das pessoas sobre o tema quando estão à procura de casa ou mesmo a construir uma casa, diz Manuel Aires Mateus, mas ainda há um longo caminho a percorrer, repara Pedro Vicente.

“Para a generalidade dos portugueses, a sustentabilidade é um assunto que vem a seguir ao drama que é comprar casa”. No limite, perguntam pelo certificado energético, mas porque é obrigatório nas transações, acrescenta Miguel Saraiva. Mas, o certificado energético “não é tudo”, repara ainda Pedro Vicente.

De facto, para uma casa ser sustentável não basta ter um certificado. Longe disso. Primeiro esse certificado tem de ser A ou A+, no limite B. Mas uma grande parte das casas em Portugal que têm esse documento, são de classe C, diz Miguel Fonseca. “As pessoas têm de se preocupar com o desempenho de todos os equipamentos, incluindo janelas; das soluções técnicas escolhidas para arrefecimento e aquecimento do ar e que consumos isso tem”, acrescenta Pedro Vicente, para quem a mediação devia dar uma ajuda, fornecendo “qual o consumo energético de uma casa”.

“Tem de haver disponibilidade de quem compra em pedir esclarecimento a quem vende, porque as pessoas não têm de ter know how nesses temas”, sublinha Miguel Saraiva.

2. Sustentável não tem de ser mais caro