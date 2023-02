O que é preciso para tornar as casas portuguesas mais confortáveis?

Dentro da palavra sustentabilidade cabem uma serie de conceitos. Numa empresa, por exemplo, não se trata só de poupar energia, mas também de promover a igualdade salarial, por exemplo. Numa casa, é igual. Não se trata apenas de instalar painéis solares para poupar na factura da luz ou ter sistemas que ligam e desligam os eletrodomésticos. Trata-se também de algo tão simples e tão comum como ter boas janelas ou bom isolamento. Na prática, uma casa sustentável é aquela onde existe conforto, acima de tudo térmico, e, nesse caso, Portugal continua a falhar.

Segundo um inquérito realizado em março de 2022 pelo Portal da Construção Sustentável, 88% dos portugueses não se sente confortável em casa, seja porque têm muito frio no inverno ou muito calor no verão, ou mesmo ambos. O que depois obriga a gastar mais energia - seja eletricidade ou gás - para aquecer e arrefecer a casa. E leva a que, cerca de 65% das habitações com certificado energético em Portugal estejam classificadas com C ou abaixo disso. E C pode parecer aceitável, mas antes existem quatro categorias A+, A, B e B-.

Como tornar, então, as casas mais sustentáveis, ou seja, mais confortáveis? E como fazê-lo quando cerca de metade da população vive em apartamentos - o que dificulta a instalação, por exemplo, de painéis solares? Ou num momento em que a inflação já está a deixar os portugueses com menos poder de compra? Ou ainda que os preços das casas novas estão muito elevados?

Sustentabilidade no Imobiliário

O que é?

É o terceiro de uma série de seis debates que o Expresso e a Era Imobiliária vão organizar durante os próximos três meses sobre "O futuro da habitação e do setor imobiliário em Portugal"



Manuel Aires Mateus, arquitecto

Miguel Fonseca, administrador da EDP Comercial

Miguel Saraiva, arquiteto Saraiva + Associados

Pedro Vicente, CEO da Overseas

Porque cerca de 65% das casas não são eficientes energicamente e porque a maioria dos portugueses sente frio ou calor, ou ambos, dentro de casa.

