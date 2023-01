O que os portugueses sabem (e não sabem) sobre comprar casa

A crise das dívidas soberanas que levou vários países da Europa a pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional, entre eles Portugal, em 2011, mudou para sempre a banca e a forma como as pessoas olhavam para os empréstimos. Os bancos tornaram-se mais rigorosos e deixaram de emprestar a totalidade do valor da casa, e as pessoas tornaram-se mais prudentes e quiseram saber mais sobre todo o processo de comprar casa.

Ainda assim, cerca de 10 anos depois - em 2020 - Portugal ocupava o último lugar no ranking de literacia financeira dos 19 países da zona euro. E estar aquém na literacia financeira significa também estar aquém no que sabe sobre o que é preciso para comprar casa.

E essa falta de conhecimentos torna-se mais evidente numa altura de preços altos, de inflação, de perda de rendimentos, e de taxas de juro elevadas e com perspetiva de subir. Por isso é que, a literacia para a habitação foi o tema escolhido para o segundo debate que o Expresso e a ERA Imobiliária estão a realizar sobre o futuro da habitação e do setor.

O objetivo é tentar perceber, por exemplo, qual o nível de conhecimentos dos portugueses sobre a compra de casa e o crédito à habitação; se sabem o que é preciso e quais os custos totais que vão ter; se sabem o que é a taxa de esforço; ou uma taxa fixa e variável. E, claro, clarificar algumas das dúvidas mais comuns ou até corrigir informações erradas que se julgam correctas.

