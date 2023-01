“A simplificação fazia falta ao Estado. As pessoas e as empresas estão carregadas de processos”

A inflação, a guerra, os entraves às cadeias logísticas de abastecimento, o preço da energia, a sustentabilidade, a falta de mão de obra qualificada e não qualificada, as taxas de juro a subir, a retração do consumo, a instabilidade política em Portugal, Europa e no mundo… Os desafios para 2023 são muitos e diferentes, tal como o número de empresas e de sectores que existem em Portugal. Este foi o tema do primeiro Fora da Caixa deste ano a que Expresso se associou e que juntou, na tarde desta terça-feira, Paulo Macedo, CEO; António Morais, presidente e Francisco Cary, administrador executivo da parte da CGD; Luís Braga da Cruz, ex-ministro da Economia do governo de António Guterres e ainda Joaquim Ferreira, CFO da Artevasi; Joao Lemos, administrador da iStore; e Tiago Vasconcelos, sócio gerente da I-SETE, três das empresas vencedoras dos Prémios Expresso PME | Caixa Top entregues antes deste encontro. Estas são as principais conclusões.

1. Desafios

Neste momento, inflação e taxas de juro elevadas são as expressões mais presentes na mente e na boca de todos os gestores de empresas e de todas as pessoas, acima de tudo, as que têm um empréstimo no banco. Para as pessoas, porque as duas situações juntas “reduzem o seu rendimento disponível”, diz Joaquim Ferreira. E para as empresas, porque, com as famílias desfalcadas, “o consumo é afectado”, acrescenta. Mas também, repara Paulo Macedo, porque faz aumentar os custos: os de financiamento, das matérias-primas e da energia.

Mas, a inflação e as taxas de juro não são um desafio só por si. O problema é sim a forma como vão evoluir, considera o CEO da Caixa Geral de Depósitos. É esta incerteza, aliada à incerteza da evolução e dos impactos da guerra na Ucrânia, que tanto pesa os gestores. “A instabilidade política na Europa e no mundo preocupa-nos”, diz Tiago Vasconcelos.

Outro “grande desafio” para 2023 é a mão-de-obra, ou a falta dela, diz João Lemos. E não só de pessoal qualificado, por exemplo em engenharias ou tecnologias avançadas. Também está em falta pessoal não qualificado, como motoristas para empresas de transportes, nota Paulo Macedo.

2. Prioridades

Não podendo estalar os dedos e fazer descer a inflação e as taxas de juro, algumas prioridades para 2023 são as mesmas que existem há muitos anos. Porque continuam sem ser resolvidas. Uma delas é eliminar os custos de contexto, como a demora dos processos judiciais, nota Paulo Macedo. Ou as burocracias dos organismos públicos. “A simplificação fazia falta ao Estado. As pessoas e as empresas estão carregadas de processos”, diz Joaquim Ferreira.

Mas, se houve algum consenso na tarde de hoje, foi que a maior prioridade para 2023 devem ser as pessoas. Dentro das empresas, que têm de dar melhores condições de trabalho e melhores salários aos empregados. E do Estado, que se deve preocupar com as famílias que estão a passar dificuldades”, remata João Lemos.

Premiar as PME

rui oliveira