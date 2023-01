PME que mais cresceram em 2021 premiadas esta terça-feira

Agricultura, indústria, construção e imobiliário, transportes, grossista, retalho, tecnologias de informação e comunicação e serviços. É nestes oito sectores de atividade que estão as Pequenas e Médias Empresas (PME) que mais cresceram em 2021 e que apresentaram um crescimento sustentado nos últimos três anos. Ou seja, é aqui que estão as empresas vencedoras dos prémios Expresso PME | Caixa Top, uma iniciativa do Expresso, da Caixa Geral de Depósitos (CGD), da Informa DB e da Deloitte que vai já na sua quinta edição.

A entrega dos diplomas decorre já na próxima terça-feira, 24 de janeiro, no hotel Hilton Porto Gaia, em Vila Nova de Gaia, e no total serão premiadas 24 empresas, três por cada um dos sectores de atividade acima referidos.

De acordo com a metodologia do prémio, definida pela Informa DB, as vencedoras são escolhidas no universo das PME não financeiras com menos de 250 empregados e que tenham um ativo líquido igual ou inferior a €43 milhões e um volume de negócios entre os €10 milhões e os €50 milhões. Além disso, por causa do Covid, passou a ser avaliada a capacidade “das empresas enfrentarem uma situação excecional de crise com impacto significativo na sua atividade”.

Aproveitando a entrega destes prémios, a Caixa Geral de Depósitos organiza, a partir das 15h, mais um Encontro Fora da Caixa, ao qual o Expresso também se associa, e que tem como tema as perspectivas macro-económicas para 2023 e os desafios que colocam às empresas.

Por isso, um dos painéis de debate contará com três empresas que explicarão, para cada um dos seus casos específicos, quais são os principais desafios para este ano. A inflação e a consequente quebra do poder de comprar, os preços da energia, as dificuldades logísticas ou mesmo as questões burocráticas e os impostos elevados serão alguns dos temas em discussão.

No encontro haverá também uma entrevista com um CEO ainda a definir e que poderá depois ser ouvida no novo podcast do Expresso ‘o CEO é o limite’. E, como já vem sendo hábitos nestas conferências, Pedro Abrunhosa vai estar “à conversa” com Luís Braga da Cruz, ex-ministro da Economia do governo de António Guterres.





Prémios Expresso PME | Caixa Top + Encontro Fora da Caixa: Perspectivas para 2023

O que é?

São dois eventos. O primeiro é a entrega dos prémios às PME que mais cresceram em 2021 e o seguido uma conferência organizada pela CGD, a que o Expresso se associa.



Quando, onde e a que horas?

Acontece tudo no dia 24 de janeiro, terça-feira, no hotel Hilton Porto Gaia. A entrega de prémios arranca às 12h e o Encontro Fora da Caixa começa às 15h, sendo que só este pode ser visto no Facebook do Expresso.

Quem vai estar presente?

Paulo Macedo, CEO da CGD

António Morais, presidente da administração da CGD

Francisco Cary, administrador executivo da CGD

Joaquim Ferreira, CFO da Artevasi

Joao Lemos, administrador da Istore

Tiago Vasconcelos, sócio gerente da ISETE – Inovação Soluções Económicas e Tecnologia Ecológica

Pedro Abrunhosa, músico

Luís Braga da Cruz, ex-ministro da Economia do governo de António Guterres

Porque é que este encontro é central?

Premiar as PME que mais cresceram em 2021, um ano muito marcado pelo Covid, é uma forma de reconhecimento da capacidade dessas empresas em superar desafios, desafios esses que, apesar de serem diferentes em 2023, se mantém e são igualmente um foco de incerteza.

Onde posso ver?

No Facebook do Expresso, a partir das 15h, mas apenas o Encontro Fora da Caixa.